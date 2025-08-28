四接恐停！基市府公告協和電廠全廠45公頃為土汙場址 改善前不得開發

守護外木山行動小組今到基隆新政府舉牌，要求市府完整公告協和電廠土汙場址、「禁止土地利用行為」，暫停止四接開發案。市府回應，今天已依土壤及地下水汙染整治法公告協和發電廠全廠作業區面積45公頃為土壤汙染管控制場址，6個月內提出汙染控制改善計畫，「改善完成前不能進行其他開發計畫」。

市府環保局長馬仲豪表示，針對協和發電廠土壤汙染，市府已依法公告為土壤污染控制場址，今天已依土壤及地下水污染整治法規定，公告協和發電廠區的廢水處理廠區、油槽區、發電機組區、開關廠區、灰倉區及鄰近用地與大門區等，合計面積45萬8670.09平方公尺，為土壤汙染管控制場址。

市府說，相關資訊後續將會公布於環境部環境管理署土壤及地下水污染整治網。

馬仲豪補充，市府後續將依法命協和發電廠提汙污染改善計畫，並提送到基隆市土壤及地下水汙染場址改善推動小組的專家、學者進行審查與把關，市府也會依土汙法相關規定召開相關會議，持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。

市府環保局水質及土壤防治科長許何誠表示，45公頃土壤汙染管控制場址，幾乎已是全廠圍牆內的作業區範圍，會要求台電6個月內提出汙染控制改善計畫，「改善完成前不能進行其他開發計畫」，但拆除設施、設備等用來改善土壤則不在此限。

環團先前揭露基隆市府、台電自主調查報告都有土壤汙染超標情形，守護外木山行動小組今到基隆新政府前拉布條，要求市府完整公告土汙場址、設置協和土壤汙染資訊平台與專家委員會，應「禁止土地利用行為」，整治好汙染再談開發。市府派員接下陳情書，

環境部環境保護司先前曾表示，土汙整治與環評是平行審查，環評並未規定場址有土汙就不能審查，土汙法是規定在實質利用土地時，公告為整治場址的土汙必須整治完成，待地方政府解列後才能實質應用；基隆市政府若公告廠區整治場址，就得依照相關法規管理，但環評結論並不會因為上述原因而撤回。

