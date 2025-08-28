老歌演唱會 8月31日李翊君等6天后台東開唱

快訊

中央社／ 台東縣28日電

台東縣政府今天公布，「那年，我們一起聽的歌」首場演唱會8月31日晚上在台東市北町日式建築宿舍群演出，將邀請李翊君等歌手演唱老歌，帶領聽眾穿越時光隧道。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，台東縣政府每年舉辦的「那年，我們一起聽的歌」不僅是一場音樂表演，更是縣政府推動樂齡藝文平權的重要實踐。透過這個平台，期望長者能與家人一同感受文化的溫度，並讓年輕一代重新認識台灣音樂的美好年代，首場演唱會即將在31日晚間7時熱鬧開唱。

台東縣政府文化處表示，今年主題為「天后駕到」，邀請到賴秀星 （甸貞）、熊海靈、賴佩霞、王彩樺、蔡秋鳳與李翊君等6名橫跨年代、金嗓實力兼具的重量級女歌手齊聚登台，用一首首耳熟能詳的老歌，唱進台東人心中最柔軟的角落。

台東縣政府文化處表示，演唱會免費入場，歡迎民眾當天晚間走進北町，與天后一同穿越時光隧道，再一次，為那年聽過的歌喝采。

