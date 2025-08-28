聽新聞
0:00 / 0:00

影／巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 航港局要求運他國處理「不得就地拆解」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
歷經近1年的時間，這幾天相關作業船隻陸續抵達擱淺海域，展開相關移除作業。圖／讀者提供
歷經近1年的時間，這幾天相關作業船隻陸續抵達擱淺海域，展開相關移除作業。圖／讀者提供

去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展開前段貨艙貨物移除作業，預計10月底完成。交通部航港局表示，船體將運往他國處理，不得就地拆解。

航港局說明，巴貝多籍貨船擱淺至今，再相關單位嚴密監控及執行計畫作業下，不僅未產生油汙公害，也未對周遭生態造成破壞；目前船公司依船貨移除計畫，分別執行後前段貨艙貨物移除作業後，再接續移除船體。

巴貝多籍貨船去年10月1日因山陀兒颱風擱淺於蘭嶼岸際，船身斷裂為前後兩截，船上共19名船員全數由空勤及國搜中心吊掛獲救；避免重演24年前擱淺墾丁的阿瑪迪斯貨輪油汙事件發生，航港局第一時間立即成立緊急應變小組應處。

歷經近1年的時間，這幾天相關作業船隻陸續抵達擱淺海域，展開相關移除作業。當地居民表示，船體很大，最好的方式就是把船體拆解掉，不然下次颱風來，鋼骨結構會破壞珊瑚礁岩。蘭嶼鄉公所表示，希望船體能盡速移除，恢復岸際原貌。

台東縣環保局表示，從貨輪擱淺後包括航港局、海委會、環保局及鄉公所合作執行嚴密的環境生態監測，所幸沒有出現異常變化，移除完成前仍持續監測。

航港局強調，為避免對當地海域生態的造成影響，已要求船方不得就地拆解，依照船方提供的移除計畫內容，船骸將以浮揚方式，運往他國拆解。在確保作業人員安全前提下，所有移除作業，倘無天候因素影響，預計10月底完成。

去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展開前段貨艙貨物移除作業，預計下個月底完成。圖／讀者提供
去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展開前段貨艙貨物移除作業，預計下個月底完成。圖／讀者提供

蘭嶼 航港局 山陀兒颱風

延伸閱讀

澎湖輪首航基隆今抵達 除了觀光另有特殊功能

【重磅快評】藍營女戰神秒乾蘭嶼水 賴神不敢舉杯？

影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

喝下綠前黨工送的「核水」 楊智伃今曝身體現況

相關新聞

客廳樓板震落幸未砸傷人 基隆緊急安置8人

基隆市百福社區一棟4層樓公寓，3樓的客廳的樓頂板，混凝土連同鋼筋竟然成片剝落，幸好沒有人被砸中。當地七堵區公所和百福里辦...

影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法

基隆市一名國小男童日前穿越仁一路、愛六路口斑馬線時，遭一輛右轉的計程車撞擊倒地翻滾數圈，身體多處擦挫傷。市長謝國樑今天會...

基隆老牌麵包店、市區健身房欠稅費...設備遭查封 9月1日降價賣

基隆市一家位在市中心的健身俱樂部以及一家老牌麵包店都因欠繳稅費，店內生財設備遭行政執行署宜蘭分署查封，先前辦理拍賣流標。...

影／巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 航港局要求運他國處理「不得就地拆解」

去年10月1日受強颱山陀兒影響擱淺在台東蘭嶼的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨船，近1年的時間，近日船公司依計畫正展...

基隆原民廣場整建 串連彩色屋拚觀光

基隆市原住民文化廣場及會館規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨，可多元化舉辦各類活動，並與彩色屋景點串連規畫成...

公寓樓頂板崩塌宛如被砲彈擊中 屋主：如果晚3分鐘去廚房就再見了

基隆市百福社區4樓公寓的3樓，今日客廳樓頂板突然整片崩落。陳姓屋主說，他本來在客廳，聽到窸窸窣窣的聲音，查看屋外沒看到異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。