基隆原民廣場整建 串連彩色屋拚觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
立法院內政委員會昨考察基隆市原住民文化廣場及會館，了解整建規畫方向。記者游明煌／攝影
基隆原住民文化廣場及會館規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨，可多元化舉辦各類活動，並與彩色屋景點串連規畫成觀光廊帶。原民會表示同意補助七成，希望打造觀光新亮點。

立法院內政委員會昨考察原住民文化廣場及會館，文化廣場占地2981平方公尺，平日為原住民休憩據點，每年舉辦聯合豐年祭，周邊有原住民保留地2萬多平方公尺，有觀景平台、瞭望台、步道、指標及原民意象等設施。

市府民政處長呂謦煒說，原有設施已20多年，多處老舊破損、生鏽漏水等，廣場將設大型天幕因應多雨氣候，遮陽遮雨功能滿足各類活動舉辦，整建地坪、步道、意象設施綠美化等，採各族融合規畫，未來與彩色屋等景點連成一氣。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安說，文化廣場祭典平台、天幕等相關規畫都符合補助計畫，設計規畫如10月前送原民會兩周內核定，整體經費原民會補助73%，市府自籌27%。

立委高金素梅表示，希望可以多元化利用，規畫其他運動項目，並多跟當地族人溝通，獲得共識。

立委林沛祥說，原住民在基隆有1萬多人，文化廣場及會館在彩色屋、阿根納造船廠附近，將打造為觀光新亮點。

市議員陳明建指出，因為周圍有大片原住民保留地，可以打造為北台灣優質的原住民文化園區，未來觀光發展可期。

基隆 觀光 原住民 原民會

