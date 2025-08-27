宜蘭救難船老舊逾年限 縣府將向中央爭取經費

快訊

中央社／ 宜蘭27日電

全台各縣市政府唯一的漁業巡護救難船「宜安6號」，使用至今已18年逾耐用年限，船體結構及輪機設備老舊，宜蘭縣審計室建議汰換。宜蘭縣府表示，年底向中央爭取大型拖救船建造經費。

根據審計報告，由宜蘭縣海洋及漁業發展所經管的「宜安6號」，於民國96年5月建造完竣，建造費用新台幣2937萬餘元，使用至今18年，已逾耐用年限11年。

縣府考量救難船船體結構及輪機設備老舊，航行時速慢且有無法順利完成長途拖救任務的疑慮，將拖救半徑從 600浬調整為200浬，截至去年10月18日，共計執行13 件海上漁船拖救案件，有2件拖救地點逾救難任務執行範圍，增加拖救危安風險。

此外，宜安6號執行的34件海上漁船拖救案件的地理座標，與台灣地圖套疊結果，有11件拖救地點位於宜蘭縣及花蓮縣的陸地上，出現異常情形。

對此，宜蘭縣政府答覆，將加強落實拖救前測距作業及登載位置的正確性，以評估拖救量能並準確執行救難業務，另定期巡查宜安6號輪機設備狀況，發現異狀立即安排修繕，並預計年底向中央機關爭取大型拖救船建造經費，以利漁船拖救業務持續執行。

