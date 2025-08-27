宜蘭救難船老舊逾年限 縣府將向中央爭取經費
全台各縣市政府唯一的漁業巡護救難船「宜安6號」，使用至今已18年逾耐用年限，船體結構及輪機設備老舊，宜蘭縣審計室建議汰換。宜蘭縣府表示，年底向中央爭取大型拖救船建造經費。
根據審計報告，由宜蘭縣海洋及漁業發展所經管的「宜安6號」，於民國96年5月建造完竣，建造費用新台幣2937萬餘元，使用至今18年，已逾耐用年限11年。
縣府考量救難船船體結構及輪機設備老舊，航行時速慢且有無法順利完成長途拖救任務的疑慮，將拖救半徑從 600浬調整為200浬，截至去年10月18日，共計執行13 件海上漁船拖救案件，有2件拖救地點逾救難任務執行範圍，增加拖救危安風險。
此外，宜安6號執行的34件海上漁船拖救案件的地理座標，與台灣地圖套疊結果，有11件拖救地點位於宜蘭縣及花蓮縣的陸地上，出現異常情形。
對此，宜蘭縣政府答覆，將加強落實拖救前測距作業及登載位置的正確性，以評估拖救量能並準確執行救難業務，另定期巡查宜安6號輪機設備狀況，發現異狀立即安排修繕，並預計年底向中央機關爭取大型拖救船建造經費，以利漁船拖救業務持續執行。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言