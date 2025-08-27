快訊

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠白都反對 業者緊急取消說明會

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民間業者計畫在宜蘭沿海設風力發電廠，縣府表態反對。圖／宜蘭縣政府提供
民間業者計畫在宜蘭沿海設風力發電廠，縣府表態反對。圖／宜蘭縣政府提供

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原定下月2日舉辦的說明會，因場地方受到壓力而臨時取消。業者說明，為避免民眾過度擔憂，甚至因資訊誤差造成對立衝突，決定擇期再辦。

宜風電力在宜蘭海岸線籌設風力發電廠的計畫，預計從五結鄉季新村往南到蘇澳鎮頂寮里的7公里海岸線，每500公尺設置一部風機，開發地點緊鄰蘭陽溪口國家級重要生態濕地及水鳥保護區，消息傳出，地方人士憂心破壞濕地、衝擊生物多樣性。業者原本計畫下周二在五結鄉成興村舉辦說明會，但臨時取消。

台亞風能執行長李建勳表示，宜風陸域風力發電計畫8月下旬開會公告上網後，宜蘭掀起一股擔憂甚至反對聲音，也有民代表達將率眾至會場抗議，因此決定擇期再辦，也對於原先租借場地的社區發展協會表達歉意，讓協會承受租借場地所帶來的擔憂與壓力。

台亞風能表示，理解鄉親的疑慮，會持續溝通說明，本計畫案還在前期規畫，處於蒐集民意階段，連送環評審查的程序都還沒開始。台亞風能是純民間再生能源業者，沒有任何政黨背景，請外界不要胡亂影射及誤導。

「堅決反對」國民黨縣議會黨團書記長林義剛今天說，地方完全沒有辦法接受，黨團成員一致堅決反對，業者最好是不要再搞了，若說明會只是延期另找時間再辦，屆時也會將地方強烈反對的心聲在說明會上表達。

民進黨縣議會黨團總召陳文昌表示，這項計畫對宜蘭沿海影響很大，地方反彈強烈，希望業者是聽到反對聲音知難而退，就這樣結束，取消整個計畫。

民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠表示，在民進黨錯誤的能源政策下，光電、風機不僅蠶食鯨吞美麗國土，更讓一批批的綠營權貴賺得盆滿缽滿，如今還打算犧牲宜蘭海岸線，插上醜陋的風機，圖綠電業者的私利，宜蘭人絕對不會容忍，更不會同意，將持續抗爭，直到台亞風能真正聽進在地民意，滾出宜蘭。

