宜蘭沿岸擬設14部風機 廠商辦說明會借場地遭拒
台亞風能公司旗下宜風電力公司籌備處，計畫在宜蘭設14部風力發電機，原定9月2日在五結鄉成興村老人福利中心舉辦說明會，但社區協會昨天決定不出借場地，說明會將擇期辦理。
宜風電力股份有限公司籌備處計畫在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮沿岸設置風力發電廠，規劃設置14部風力發電機，開發內容包括風機、陸域輸電線路及自設升壓站，風機單機裝置容量為3至7百萬瓦（MW），最大總裝置容量約 98百萬瓦（MW）。
宜風電力公司籌備處原定9月2日上午10時，在宜蘭縣五結鄉成興村老人福利中心辦說明會，場地由成興社區發展協會維管，社區發展協會昨天開會後，認為福利中心內設有托嬰中心，擔心托育嬰兒受影響，且憂心舉辦說明會擾民等因素，決定不出借召開說明會。
台亞風能公司專案總監謝智超今天表示，8月26日晚間，原先已租借的場地管理單位，臨時通知台亞無法使用場地，依相關作業要點規定，必須將會議延期，對於政府相關單位及關心此計畫的宜蘭鄉親，台亞深感抱歉，延期辦理的時間與地點，將再依規定公告與發文通知。
謝智超說，宜風陸域風力發電計畫環境影響說明書編擬階段公開會議，是依據環境部開發行為環境影響評估作業準則規定辦理，公開會議的舉辦，除可讓開發業者向在地鄉親說明計畫內容外，也可透過會議蒐集風場範圍內的各方意見，彙整至環境影響說明書後送主管機關申請、審查。
國民黨立委吳宗憲今天在臉書（Facebook）發文表示，彰化已有血淚的前車之鑑，低頻噪音、文蛤減收、居民健康受害，甚至老人被迫搬離家園，宜蘭怎能再重蹈覆轍。「逆風」而行，絕不容易。但為了宜蘭子孫的健康，為了最美麗的東部海岸線，「這一場戰役，我們不退」。
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠在臉書發文說，這不是抗爭的終點，將發起更大的抗爭行動。宜蘭是家園，絕對不容一絲一毫的破壞，會持續抗爭，直到台亞風能真正聽進在地民意，滾出宜蘭。
