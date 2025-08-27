快訊

執政僅1年！泰總理貝東塔遭「裁定免職」 塔信家族第三位被迫下台總理

中職／李珠珢9月班表還是只有3場！暌違80天重返新莊城堡

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮日出大道3年屢有機車騎士「犁田」 縣府施工研磨止滑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮日出大道部分路段機車容易滑倒、摔車，縣府近日施作止滑工程。圖／縣議員楊華美提供
花蓮日出大道部分路段機車容易滑倒、摔車，縣府近日施作止滑工程。圖／縣議員楊華美提供

花蓮市區日出大道因兩側車道以花崗石板鋪設，部分斜率過大，不時發生機車打滑摔倒，行車安全遭質疑，也引發民怨。花蓮縣府近日針對大道4個路口施作止滑工程，將石板表面研磨增加粗糙度，預計下月5日完工。

日出大道位於以前的「溝仔尾」，770公尺路段以黑白兩色花崗石鋪設，中間為平面行人徒步區，兩側是車道，因配合箱涵高度加上石板特性，部分車道斜面相當大，尤其南京街到福建街間斜率約6%到9%。3年前通車後，不少發生機車騎士打滑、摔車的意外，引發民怨，質疑縣府漠視交通安全。

縣府建設處表示，曾委託第三方專家中華民國土木技師公會鑑定鋪面，確認抗傾倒及耐磨性能，都符合國家行車的設計與安全標準。道路開放通行後，部分路段隨著使用頻率高，導致防滑係數降低，經測試表面研磨及防滑塗漆等2種止滑工法，表面研磨效果較好，因此編列50萬元，近日在南京、成功、福建及廣東4個路口施作止滑工程。

建設處表示，這次施作的4個路口，每個路口兩邊共研磨45公尺，4個路口總共180公尺，預計9月5日完成。不只石板，瀝青混凝土路面走久了耐磨性也會降低，需要刨除重鋪，這次完成後，也會觀察磨耗狀況，抓出處理的時間周期。

縣議員楊華美表示，日出大道的問題講了很久縣府都沒有積極改善作為，就這樣3年過去，這次終於施工改善，請縣民一同留意防滑成效，也希望縣府往後不只是弭平輿論才做事，該落實的事情不可怠慢。

花蓮日出大道部分路段機車容易滑倒、摔車，縣府近日施作止滑工程。圖／縣議員楊華美提供
花蓮日出大道部分路段機車容易滑倒、摔車，縣府近日施作止滑工程。圖／縣議員楊華美提供

車道 表面 花蓮

延伸閱讀

花蓮推健康餐盒地圖 買5盒送百元折價券再抽好禮

花蓮日出大道兩側摔車頻傳 縣府研磨路面增摩擦力

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 如今從花蓮轉到台南開店

花蓮必訪金針花海｜小瑞士農場免費停車＆夢幻花海浪漫登場

相關新聞

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

基隆暖暖托嬰中心外流浪犬聚集 追車狂吠家長險摔車

基隆市暖暖公私協力托嬰中心外停車場經常有流浪犬聚集，目前至少有4隻長年有人餵養，近日家長投訴流浪犬追車頻傳，甚至導致家長...

不再10分鐘衝衝衝！ 南橫公路台東端工程管制解除

南橫公路台端端180.8公里邊坡修復工程完工，解除施工管制，未來從初來至利稻不用再受10分鐘的管制限制，遊覽車也可以暢行...

基隆民宅崩塌...鋼筋鏽斷、氯離子超高 結構技師：和地震有關

基隆市百福社區一棟4層樓公寓的3樓昨天上午客廳樓頂板整個水泥崩塌，十分嚇人，幸好沒有砸到人，3、4樓住戶撤離8人安置。市...

2025台東最美星空音樂會最終章 明晚綠島人權紀念公園壓軸登場

為期近3個月的「台東最美星空音樂會」壓軸場，於明晚間6點在綠島鄉人權紀念公園浪漫登場。縣府表示，這座臨海的開闊園區背山面...

基隆逾3萬機車未定檢取締僅4000輛 車齡10年以上直接罰500元

基隆市府統計到去年10月機車應定檢10萬5175輛，實際到檢僅7萬8616輛、到檢率74.75％，到檢率連續多年低於全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。