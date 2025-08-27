聽新聞
花蓮日出大道3年屢有機車騎士「犁田」 縣府施工研磨止滑
花蓮市區日出大道因兩側車道以花崗石板鋪設，部分斜率過大，不時發生機車打滑摔倒，行車安全遭質疑，也引發民怨。花蓮縣府近日針對大道4個路口施作止滑工程，將石板表面研磨增加粗糙度，預計下月5日完工。
日出大道位於以前的「溝仔尾」，770公尺路段以黑白兩色花崗石鋪設，中間為平面行人徒步區，兩側是車道，因配合箱涵高度加上石板特性，部分車道斜面相當大，尤其南京街到福建街間斜率約6%到9%。3年前通車後，不少發生機車騎士打滑、摔車的意外，引發民怨，質疑縣府漠視交通安全。
縣府建設處表示，曾委託第三方專家中華民國土木技師公會鑑定鋪面，確認抗傾倒及耐磨性能，都符合國家行車的設計與安全標準。道路開放通行後，部分路段隨著使用頻率高，導致防滑係數降低，經測試表面研磨及防滑塗漆等2種止滑工法，表面研磨效果較好，因此編列50萬元，近日在南京、成功、福建及廣東4個路口施作止滑工程。
建設處表示，這次施作的4個路口，每個路口兩邊共研磨45公尺，4個路口總共180公尺，預計9月5日完成。不只石板，瀝青混凝土路面走久了耐磨性也會降低，需要刨除重鋪，這次完成後，也會觀察磨耗狀況，抓出處理的時間周期。
縣議員楊華美表示，日出大道的問題講了很久縣府都沒有積極改善作為，就這樣3年過去，這次終於施工改善，請縣民一同留意防滑成效，也希望縣府往後不只是弭平輿論才做事，該落實的事情不可怠慢。
