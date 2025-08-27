花蓮推健康餐盒地圖 買5盒送百元折價券再抽好禮

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局推出「集食饗樂」活動，輔導77家餐飲店，做出符合健康飲食元素概念餐食，集結店家資訊製作「健康餐盒地圖」。圖／花蓮縣衛生局提供
台灣一半以上人口是外食族，為讓民眾吃得健康又美味，花蓮縣衛生局推出「集食饗樂」活動，輔導77家餐飲店，做出符合健康飲食元素概念餐食，集結店家資訊製作「健康餐盒地圖」，購買餐盒可獲點數，集點可兌換100元折價券。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，經過衛生局審核通過健康餐食標準的店家，包括早餐店、便當店、簡餐店及小吃店等，其中更有多家得到夏季養生健康料理大賽冠亞軍美食，民眾可依循「健康餐盒地圖」尋找健康美食。

朱家祥指出，衛生局過去輔導店家調整原有餐點，像是營養需均衡且足夠、餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜或製備減糖、減鹽、少油炸等餐食，讓餐點兼具美味與營養，同時不失店家原有特色。

衛生局表示，活動今天啟動至10月27日截止，選購健康餐盒可集折價券並參加抽獎，可上花蓮動吃動吃生活GO網站（https://reurl.cc/RkYbzg）查詢詳細資訊。歡迎民眾參與「集食饗樂」活動，跟著地圖購買健康餐盒。購買1個餐盒可獲得1點，集滿5點可就近至健康餐飲店家地圖（https://reurl.cc/mYY5NW），在餐飲店家兌換100元折價券，掃描折價券上QRcode票選最愛店家，可再抽300元禮券。

花蓮縣衛生局推出「集食饗樂」活動，集結店家資訊製作「健康餐盒地圖」。圖／翻攝「集食饗樂」健康餐飲店家地圖
餐盒 衛生局 健康餐

相關新聞

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

花蓮射箭小將「視界」重啟 醫院攜手企業免費贈300萬元隱形眼鏡助攻

花蓮縣玉里國中射箭隊征戰國內賽場，視力是重要的一環，但小選手差點被近視、散光擊潰，校護向門諾醫院東區視力保健中心求援。中...

基隆原民文化廣場將花4千萬改造增天幕 與彩色屋連一氣拚觀光

立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館，了解公共空間整建進度，市府規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕...

2025台東綠能論壇圓滿落幕 聚焦深層地熱、智慧微電網

台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題，縣長饒慶...

楊柳颱風吹翻台東馬亨亨路牌 遊客見納悶「沒人發現？」

楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。縣府...

鷄籠中元祭9月5日晚放水燈到凌晨 大眾運輸均加開班次

鷄籠中元祭將在9月5日放水燈遊行市區將交通管制，為方便民眾參加晚間望海巷施放水燈頭，晚間9時30分起在中正路市政府側門設...

