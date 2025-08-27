花蓮推健康餐盒地圖 買5盒送百元折價券再抽好禮
台灣一半以上人口是外食族，為讓民眾吃得健康又美味，花蓮縣衛生局推出「集食饗樂」活動，輔導77家餐飲店，做出符合健康飲食元素概念餐食，集結店家資訊製作「健康餐盒地圖」，購買餐盒可獲點數，集點可兌換100元折價券。
花蓮縣衛生局長朱家祥表示，經過衛生局審核通過健康餐食標準的店家，包括早餐店、便當店、簡餐店及小吃店等，其中更有多家得到夏季養生健康料理大賽冠亞軍美食，民眾可依循「健康餐盒地圖」尋找健康美食。
朱家祥指出，衛生局過去輔導店家調整原有餐點，像是營養需均衡且足夠、餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜或製備減糖、減鹽、少油炸等餐食，讓餐點兼具美味與營養，同時不失店家原有特色。
衛生局表示，活動今天啟動至10月27日截止，選購健康餐盒可集折價券並參加抽獎，可上花蓮動吃動吃生活GO網站（https://reurl.cc/RkYbzg）查詢詳細資訊。歡迎民眾參與「集食饗樂」活動，跟著地圖購買健康餐盒。購買1個餐盒可獲得1點，集滿5點可就近至健康餐飲店家地圖（https://reurl.cc/mYY5NW），在餐飲店家兌換100元折價券，掃描折價券上QRcode票選最愛店家，可再抽300元禮券。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言