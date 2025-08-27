花蓮日出大道兩側摔車頻傳 縣府研磨路面增摩擦力

花蓮市區日出大道兩側車道因花崗石鋪面傾斜，常發生摔車事故，引起民怨；縣府表示，車道摩擦容易變光滑，針對4處路口進行表面研磨，增加粗糙度，預計9月5日完工。

日出大道中央為平面行人徒步區，兩側為單行車道，因箱涵高出路面，加上鋪設黑、白花崗石板，導致部分車道成傾斜路面，儘管縣府強調，摩擦係數符合法規，仍時常發生機車騎士打滑意外。

民眾抱怨連連、民代也接獲不少陳情。無黨籍花蓮縣議員楊華美說，民眾反映路滑危險的聲音不斷，縣府都沒有積極改善作為，直到前幾個月罷免輿論期間，縣府以「順應民意」為由，啟動防滑作業，摔了3年，終於願意止滑。

花蓮縣政府建設處表示，日出大道開放通行以來，委託第三方專家中華民國土木技師公會辦理鋪面鑑定，確認抗傾倒及耐磨性能均符合國家行車設計與安全標準。

建設處表示，開放通行久了，部分鋪面難免被磨得比較平滑，經測試表面研磨跟防滑塗漆2種止滑工法，實驗結果表面研磨效果較好，因此針對南京、成功、福建及廣東4路口，施作共180公尺止滑工程，預計9月5日完工，總經費約新台幣50萬元。

建設處長鄧子榆說，瀝青混凝土路面通行久了，同樣耐磨性會降低，須刨除重鋪，石材相對強度高，耗損雖不嚴重，但表面會較光滑，使用一段時間須表面研磨，會再繼續觀察，評估耐磨性使用週期，會以安全為重，有需要會繼續磨。

