花蓮日出大道兩側摔車頻傳 縣府研磨路面增摩擦力

中央社／ 花蓮縣27日電

花蓮市區日出大道兩側車道因花崗石鋪面傾斜，常發生摔車事故，引起民怨；縣府表示，車道摩擦容易變光滑，針對4處路口進行表面研磨，增加粗糙度，預計9月5日完工。

日出大道中央為平面行人徒步區，兩側為單行車道，因箱涵高出路面，加上鋪設黑、白花崗石板，導致部分車道成傾斜路面，儘管縣府強調，摩擦係數符合法規，仍時常發生機車騎士打滑意外。

民眾抱怨連連、民代也接獲不少陳情。無黨籍花蓮縣議員楊華美說，民眾反映路滑危險的聲音不斷，縣府都沒有積極改善作為，直到前幾個月罷免輿論期間，縣府以「順應民意」為由，啟動防滑作業，摔了3年，終於願意止滑。

花蓮縣政府建設處表示，日出大道開放通行以來，委託第三方專家中華民國土木技師公會辦理鋪面鑑定，確認抗傾倒及耐磨性能均符合國家行車設計與安全標準。

建設處表示，開放通行久了，部分鋪面難免被磨得比較平滑，經測試表面研磨跟防滑塗漆2種止滑工法，實驗結果表面研磨效果較好，因此針對南京、成功、福建及廣東4路口，施作共180公尺止滑工程，預計9月5日完工，總經費約新台幣50萬元。

建設處長鄧子榆說，瀝青混凝土路面通行久了，同樣耐磨性會降低，須刨除重鋪，石材相對強度高，耗損雖不嚴重，但表面會較光滑，使用一段時間須表面研磨，會再繼續觀察，評估耐磨性使用週期，會以安全為重，有需要會繼續磨。

宜蘭海岸線要插14座風電藍綠都反對 業者緊急取消說明會

台亞風能旗下的「宜風電力」打算到宜蘭海岸線設置風力發電廠，在海岸線插上14部風力發電機，地方不分黨派同聲反對，今天傳出原...

花蓮射箭小將「視界」重啟 醫院攜手企業免費贈300萬元隱形眼鏡助攻

花蓮縣玉里國中射箭隊征戰國內賽場，視力是重要的一環，但小選手差點被近視、散光擊潰，校護向門諾醫院東區視力保健中心求援。中...

基隆原民文化廣場將花4千萬改造增天幕 與彩色屋連一氣拚觀光

立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館，了解公共空間整建進度，市府規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕...

2025台東綠能論壇圓滿落幕 聚焦深層地熱、智慧微電網

台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題，縣長饒慶...

楊柳颱風吹翻台東馬亨亨路牌 遊客見納悶「沒人發現？」

楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。縣府...

鷄籠中元祭9月5日晚放水燈到凌晨 大眾運輸均加開班次

鷄籠中元祭將在9月5日放水燈遊行市區將交通管制，為方便民眾參加晚間望海巷施放水燈頭，晚間9時30分起在中正路市政府側門設...

