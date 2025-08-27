快訊

花蓮射箭小將「視界」重啟 醫院攜手企業免費贈300萬元隱形眼鏡助攻

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院東區視力保健中心副院長許明木得知玉里國中射箭隊學生，因視力問題影響訓練及比賽，攜手企業免費提供學童近視專用日拋隱形眼鏡。圖／門諾醫院提供
門諾醫院東區視力保健中心副院長許明木得知玉里國中射箭隊學生，因視力問題影響訓練及比賽，攜手企業免費提供學童近視專用日拋隱形眼鏡。圖／門諾醫院提供

花蓮縣玉里國中射箭隊征戰國內賽場，視力是重要的一環，但小選手差點被近視、散光擊潰，校護向門諾醫院東區視力保健中心求援。中心與業者合作，連續3年免費提供學童近視專用隱形眼鏡給選手們，總價約300萬元，讓視力變清楚，更能射出佳績。

東區視力保健中心曾收到玉里國中校護鍾昆富求援信件，表示射箭隊學生愈來愈多人出現近視問題，卻因經濟或配戴困境苦無解方，希望有眼科或醫院能伸出援手。中心與酷柏光學攜手推出「體育班學生隱形眼鏡視力照護計畫」，免費提供學童近視專用日拋隱形眼鏡。

門諾醫院副院長許明木表示，傳統近視治療方法如散瞳劑會讓孩子畏光，且角膜塑型片需要每天清潔，對運動員極為不方便，日拋隱形眼鏡相對方便許多，出國比賽可輕鬆攜帶，也感謝企業提供每人每年市價約3萬元隱形眼鏡。

鍾昆富說，還有97名花蓮體育班學生得到酷柏光學捐贈的隱形眼鏡，每年拿到市價約百萬元的資源，是孩子們最堅強的「眼力補給」。

選手高卉唐說，以前射箭時看見的是銳利的紅點，近視後卻像隔著玻璃，看不清對運動員是致命傷，戴上隱形眼鏡後，專注度提升許多，且後來的度數也維持差不多，更能專心在比賽上。

「世界突然變清楚，靶心好像放大一圈」選手林脩藩說，射箭講求的是「心穩、眼準、手定」，卻因近視看不清靶心生膽怯，戴上隱形眼鏡讓他比賽時更穩定，還拿到U15國手資格，相當開心。

玉里國中射箭教練王正邦表示，孩子比賽時的自信最關鍵，過去因視力模糊、配戴眼鏡容易分心，如今隱形眼鏡不僅改善視線，也減少度數增加與戴眼鏡的困擾，讓他們在場上更穩定。

有了學童近視專用隱形眼鏡，花蓮縣玉里國中射箭隊征戰國內賽場更有力。圖／門諾醫院提供
有了學童近視專用隱形眼鏡，花蓮縣玉里國中射箭隊征戰國內賽場更有力。圖／門諾醫院提供

視力 近視 隱形眼鏡

