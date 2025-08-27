快訊

基隆原民文化廣場將花4千萬改造增天幕 與彩色屋連一氣拚觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館。記者游明煌／攝影
立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館。記者游明煌／攝影

立法院內政委員會今天上午考察基隆原住民文化廣場及會館，了解公共空間整建進度，市府規畫花4100萬元改造，將設置大型天幕遮陽遮雨可多元化辦各項活動，將與彩色屋景點串連規畫成觀光廊帶。原民會表示同意補助七成，盼打造觀光新亮點。

市府民政處簡報指出，文化廣場占地2981平方公尺，平日為原住民休憩據點，靠近會館側有族人傳統射箭所需的靶，為每年聯合豐年祭舉辦地點、長者戶外活動空間。周邊有原住民保留地2萬多平方公尺，有觀景平台、瞭望台、步道、指標及原民意象設施等。

民政處指出，因為原有設施老舊、步道破損、生鏽、漏水等，爭取原民會補助改善公共空間，包括設置廣場大型天幕因應多雨氣候，遮陽遮雨功能滿足各類活動舉辦，現在廣場地坪、步道、意象設施改善及綠美化等。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安說，文化廣場祭典、平台、天幕等相關規畫都符合補助計畫，具體規畫評估如果10月前送原民會將盡早核定，原民會補助73%，市府自籌27%。

立委高金素梅表示，感謝原民會表明很快會核定，市長謝國樑也全力支持，希望計畫可以多元化利用，規畫年輕人及其他運動項目，並多跟當地族人溝通，獲得共識。立委陳瑩說，原民會表示將全力配合，希望盡快來完成。

立委林沛祥說，原住民在基隆有1萬多人，原民文化廣場及會館就位在彩色屋、阿根納造船廠附近，未來天幕設置可打造為觀光新亮點。

市議員陳明建指出，因為周下有大片原住民保留地，可以一起打造為北台灣優質的原住民文化園區，未來觀光發展可期。

市府民政處長呂謦煒說，原有設施已20多年，這次是最大規模改建，內外的原住民文化廣場及會館將大改造，且採取各族融合的方向，未來與彩色屋等景點連成一氣，成為觀光新亮點。

立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館。記者游明煌／攝影
立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館。記者游明煌／攝影
立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館。記者游明煌／攝影
立法院內政委員會今天上午考察基隆市原住民文化廣場及會館。記者游明煌／攝影

基隆 原民會 原住民

