2025台東綠能論壇圓滿落幕 聚焦深層地熱、智慧微電網

台東縣政府舉辦「2025台東綠能論壇」今天最後一天，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠等4大核心主題，縣長饒慶鈴表示，台東致力發展不破壞環境的再生能源，期待與部落、社區合作，持續推動地熱、小水力及生質能發電，地方一起共榮共好。

饒慶鈴指出，縣府推動再生能源發展，始終秉持「利用既有天然資源、不破壞環境」的原則，透過地熱、小水力及生質能等，帶領縣府團隊及鄉鎮市長到國外觀摩探訪各國經驗，期打造與自然和諧共處的能源模式。

她說，未來縣府將持續深化再生能源與地方產業的連結，推動智慧化與分散式系統，減少對外部的電力依賴、提升地方韌性。並持續秉持「慢經濟」精神，讓台東在兼顧環境保護與獨特的人文價值下，走出永續綠能之路。

2天的綠能論壇規畫4大專題，在「直擊地心能源，深層地熱的優勢與挑戰」中，成功大學教授謝秉志教授表示，深層地熱相較於傳統淺層地熱，具有供應穩定、能提升能源自主性的優勢，但仍需克服高昂的鑽探成本、專業技術門檻。

「智慧微電網：強化城市韌性的關鍵解方」由台電公司配電處綠能組長李信璋主講。他強調，智慧微電網在強化地方電力自給自足及提升災害下的供電韌性上扮演重要角色。微電網能夠發揮獨立運作特性，為偏鄉、離島、部落乃至各個社區提供自主電力，成為能源轉型下不可或缺的基礎建設。

工業技術研究院研究員黃至弘則說明「發電不只靠熱，還要靠共識，地熱發展與地方參與」。他指出，地熱開發不應僅侷限於能源面向，更要納入地方參與、產業觀光、文化尊重與社會信任的建立。

另「能源是共有的：公民電廠與地方共享的可能性」則由台北大學公共事務學院助理教授林木興分享公民電廠透過居民共同投資與管理，不僅能提升能源自主性，更能促進地方經濟與社會永續，讓能源成為公共財，實現共享共利。

