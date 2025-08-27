縱管處辦歐亞菲板塊音樂會 打擊樂演繹大地心跳
結合地景、節奏與土地記憶的歐亞菲板塊音樂會，將於10月11日在花蓮玉里鎮民廣場演出，朱宗慶打擊樂團演繹大地心跳，邀民眾在歐亞與菲律賓海板塊交界處體驗「地質樂章」。
觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，音樂會主題為「板塊邊界的低語」，以玉里特殊的地質及地理位置為構想出發，將自然地景化作舞台、地球運動轉化為音樂節奏，透過打擊樂的強烈張力，引領觀眾感受每一聲鼓點，都是大地深處的心跳。
縱管處長許宗民表示，為讓更多大專以下學子能夠體驗打擊樂器的震撼感，特別商請樂團在正式演出前，安排30分鐘免費打擊樂體驗，由音樂家帶領認識樂器結構、節奏、基本打擊演奏與合奏默契，讓有興趣的孩子們近距離感受打擊樂的魅力。
縱管處說明，除「歐亞菲板塊音樂會」外，現場也設有觀光區業者的亮點市集，網羅花東在地風味的農特產品與手工藝品設攤。
此外，融合運動與地理體驗的「徐行縱谷板塊騎遇自行車」活動，第2天（10月12日）上午集合出發騎乘，並依難度分為八通關古道自行車挑戰組（34k）、歐亞菲板塊休閒騎行組（20k），騎士們可探訪歐亞菲板塊交界、八通關越嶺古道及玉里小鎮；活動資訊與報名方式可上縱管處官網及粉絲專頁查詢。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言