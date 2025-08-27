縱管處辦歐亞菲板塊音樂會 打擊樂演繹大地心跳

快訊

中央社／ 花蓮縣27日電
結合地景、節奏與土地記憶的「歐亞菲板塊音樂會」，將於10月11日在花蓮玉里鎮民廣場演出，由朱宗慶打擊樂團演繹大地心跳，邀民眾體驗「地質樂章」。圖為玉里鎮民廣場一隅。中央社
結合地景、節奏與土地記憶的歐亞菲板塊音樂會，將於10月11日在花蓮玉里鎮民廣場演出，朱宗慶打擊樂團演繹大地心跳，邀民眾在歐亞與菲律賓海板塊交界處體驗「地質樂章」。

觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，音樂會主題為「板塊邊界的低語」，以玉里特殊的地質及地理位置為構想出發，將自然地景化作舞台、地球運動轉化為音樂節奏，透過打擊樂的強烈張力，引領觀眾感受每一聲鼓點，都是大地深處的心跳。

縱管處長許宗民表示，為讓更多大專以下學子能夠體驗打擊樂器的震撼感，特別商請樂團在正式演出前，安排30分鐘免費打擊樂體驗，由音樂家帶領認識樂器結構、節奏、基本打擊演奏與合奏默契，讓有興趣的孩子們近距離感受打擊樂的魅力。

縱管處說明，除「歐亞菲板塊音樂會」外，現場也設有觀光區業者的亮點市集，網羅花東在地風味的農特產品與手工藝品設攤。

此外，融合運動與地理體驗的「徐行縱谷板塊騎遇自行車」活動，第2天（10月12日）上午集合出發騎乘，並依難度分為八通關古道自行車挑戰組（34k）、歐亞菲板塊休閒騎行組（20k），騎士們可探訪歐亞菲板塊交界、八通關越嶺古道及玉里小鎮；活動資訊與報名方式可上縱管處官網及粉絲專頁查詢。

板塊 音樂會 自行車

