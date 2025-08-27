快訊

楊柳颱風吹翻台東馬亨亨路牌 遊客見納悶「沒人發現？」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。
楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。

楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。縣府表示，目前仍持續災後報修，會在盤點後修復。

縣府指出，災後第一時間已針對有立即影響交通的損壞號誌修復，至於指示牌部分，因評估未有立即危險，因此，列入後續報修範疇，待盤點完後，將修復回來，修復期間，民眾仍依規定行駛。

楊柳颱風8月13日台東登陸，市區吹起15級以上瞬間強陣風，導致多處災情傳出，其中以農損最嚴重，還有不少樹倒情況，災後許多公共設施也零星傳出災損，其中包括道路號誌標示。

近日有遊客開車行經馬亨亨大道，發現不少指示牌怪怪的，不是傾斜就是方向指示不對，停靠路旁一看，竟發現有路牌是整個180度翻轉，讓他傻眼不已，並說「沒人發現嗎？不奇怪嗎？」

馬亨亨附近居民說，整條大道有上百支大小不一、各式各樣的指示牌，從尼伯特到上次楊柳颱風，幾乎指示牌就會被吹損壞，有些路牌到現在都沒有處理，看到怪路牌大家也見怪不怪。

楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。
楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。
楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。記者尤聰光／攝影
楊柳颱風不僅帶給台東嚴重農損，強風也讓市區馬亨亨大道上多處指示牌不是被吹斜，就是整個180度吹翻轉，指示反方向顛倒。記者尤聰光／攝影

台東 楊柳颱風

