鷄籠中元祭9月5日晚放水燈到凌晨 大眾運輸均加開班次

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鷄籠中元祭將在9月5日放水燈遊行市區將交通管制，為方便民眾參加晚間望海巷施放水燈頭，晚間9時30分起在中正路市政府側門設置臨時接駁站提供免費接駁公車前往。活動結束後，接駁公車將持載送民眾返回市區。翌日凌晨市公車、台鐵、國道客運均加開公車、列車等疏運民眾返家。

「放水燈遊行」是中元祭重頭戲，9月5日基隆市區自下午5時30分至晚間11時配合遊行活動交通管制，請民眾提前改道，並建議多利用大眾運輸工具。晚間9時至翌凌晨1時，北寧路平浪橋至八斗子車站路段將全面封閉，確保望海巷放水燈頭活動順利進行。

9月4日下午2時至4時，市區另有迎斗燈，各宗親會花車隊伍遊行，警方將採彈性交通管制，市區不會進行全面道路封閉，但部分路段仍可能出現交通壅塞。提醒用路人留意，並建議避開相關時段路線。

為方便民眾參與施放水燈頭活動，9月5日晚間9時30分起在中正路市政府側門設置臨時接駁站提供免費接駁公車前往望海巷放水燈會場。活動結束後，接駁公車載送民眾返回市區。

基隆市公車處將於6日凌晨零時30分在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路收費公車，提供疏運服務。

台鐵將於6日凌晨加開兩班列車，凌晨零時10分自八斗子車站開往七堵車站，民眾可於七堵車站銜接凌晨1時自基隆開往樹林的區間車，詳細班次請至台鐵官網查詢。

國道客運部分，大都會客運2088及首都客運1579班車亦將於放水燈結束後約30分鐘，在望海巷各加開三班直達台北的班車，方便民眾返程。

基隆市政府提醒，迎斗燈與放水燈遊行市區車流與人潮將相當擁擠，請民眾盡量搭乘大眾運輸工具，更多交通管制及疏運資訊，歡迎關注基隆市文化觀光局官方網站（https://www.klccab.gov.tw/）。

