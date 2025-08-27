大武崙沙灘「圈地」 謝國樑：涉竊占國有地

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市大武崙沙灘經營出租遮陽傘、帳的業者，被指用傘、帳「圈地」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘經營出租遮陽傘、帳的業者，被指用傘、帳「圈地」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市大武崙沙灘夏日遊客多，但有民眾抱怨，經營遮陽傘、帳棚出租的業者用傘、帳「圈地」，質疑已「墾丁化了」。市長謝國樑昨說，業者服務應給遊客正面感受，會勸導業者不能圈地做生意，如果不聽勸阻，將由警方蒐證，以竊占國有地罪嫌送辦。

有網友在臉書「基隆人」社團貼文，帶小孩到大武崙沙灘戲水，原本想在沙灘鋪個地墊，讓孩子有地方休息，並用來放東西，結果整片沙灘幾乎被業者擺滿沙灘傘和棚帳，根本是把沙灘當成自己的地盤，好像沒租傘、租椅，就沒資格在那裡停留。

貼文引發網友回響，有人說「完了，墾丁那一套搞到基隆了」、「好位置都被占走了，真的太誇張」、「以後都這樣的話，只好帶小孩跑遠一點去萬里沙灘了」。

謝國樑昨下午和市府產業發展處長蔡馥嚀、市警局長林信雄等人到大武崙沙灘勘查，業者持續營業，但未見空傘「圈地」占位。

謝國樑表示，在大武崙沙灘執法會以勸導優先，與業者溝通不能預先立傘、帳「圈地」，改善目前亂象，如果惡性重大或不聽勸阻，就會依法處理，相信透過警方執法，大武崙沙灘會建立一定的秩序。

謝國樑說，大武崙沙灘已登錄為國有地，市府已與國產署辦理撥用程序，並同步研擬管理辦法，要求產發處在30天內提出方案，並提報市務會議討論，在完成撥用程序後即可適用。

