走訪舊地名豆菜寮...連結人行道、捷運新建設 童子瑋暢談新舊融合市政夢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員童子瑋在臉書介紹仁愛區龍門里「豆菜寮」，指基隆的發展不能只有大型建設，也要把社區生活品質顧好，讓老社區能因新的交通和商業建設一起成長，才是他心中理想的基隆。圖／取自童子瑋臉書
基隆市議員童子瑋被視為基隆市長謝國樑競選連任對手，今天他在臉書介紹仁愛區龍門里「豆菜寮」，指基隆的發展不能只有大型建設，也要把社區生活品質顧好，讓老社區能因新的交通和商業建設一起成長，才是他心中理想的基隆。

童子瑋說，在仁愛區龍安街的盡頭，有一個許多基隆年輕世代幾乎沒聽過的老地名，叫做「豆菜寮」。地名由來是早年當地居民，利用井水種豆芽菜。當地原有4口古井，現在只剩1口，井裡還有魚。附近舊稱「石硬港」的流水，因為水質優良，孕育出豆菜寮一帶的農業生活。

豆菜寮還有一間豆腐店，專門做批發生意，再往上走是供奉菩薩的龍華堂，以前每逢觀音得道日熱鬧非凡，信徒辦桌，演出歌仔戲、布袋戲，都是社區的重要活動。這一帶山路很陡，早期居民挑水、拜拜，都得靠雙腳走，此凝聚深厚的人情味。

童子瑋表示，像「豆菜寮」、「石硬港」這樣的地名，年輕人可能感到陌生，但它們就是基隆文化的一部分。分享這些地名故事，不單純是懷舊，也是想讓大家知道，基隆這座城市需要在歷史和未來之間找到平衡。這些老地方漸漸淡出城市記憶，但對在地長大的居民來說，仍是重要的生活經驗。

童子瑋也提及先前推動南榮路人行道改善工程，就是希望讓這條過去孕育生活的道路，能有更安全舒適的環境，照顧長輩、孩子和通勤族。未來捷運通車後，不只帶來便利，也會帶進更多人潮，創造出新的商機。

基隆市議員童子瑋在臉書介紹仁愛區龍門里「豆菜寮」，指基隆的發展不能只有大型建設，也要把社區生活品質顧好，讓老社區能因新的交通和商業建設一起成長，才是他心中理想的基隆。圖／取自童子瑋臉書
