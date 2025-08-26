民怨拆違建連一旁社區再造花圃也毀掉 基市府：會協助恢復花圃

基隆市政府都市發展處今天拆除一處占用國有地的違建，當地透過社區再造經費打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，今依國產署通知拆除施工中違建，過程合法。遭破壞的花圃會協助恢復。

施偉政表示，市府今天上午派人到中山消防分隊對面的國有土地，拆除私人搭建的建物，拆除行動雖然程序看似合法，但過程完全缺乏公開透明，未見任何公告通知左鄰右舍，甚至連建物所有權人都不清楚拆除的具體時程，今日突然動用機具拆除。

施偉政說，被拆除的建物除了私人建築，還有當地里民與社區規劃師，透過社區再造經費打造的步道與小花圃，這是凝聚居民心力與公共資源的成果，今天也被拆除，簡直是對社區努力的漠視。

都發處表示，這處占用國有土地的違章建築，先前在2019年、2022年及今年都有違章查報紀錄。財政部國有財產署今年7月再度發函市府，檢舉這處國有土地遭占用且持續搭建違建。市府派員稽查，確認是施工中違建，屬應優先拆除違建對象。

都發處說，8月18日派員至現場張貼拆除通知單，因為違建所有權人不詳，故僅能於現場張貼拆除通知單，上面註明拆除日期在8月18日至9月18日間，並於今天前往拆除。違建周遭花圃也遭破壞一事，市府將另請開口合約廠商協助恢復。

