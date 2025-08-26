快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

民怨拆違建連一旁社區再造花圃也毀掉 基市府：會協助恢復花圃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供

基隆市政府都市發展處今天拆除一處占用國有地的違建，當地透過社區再造經費打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，今依國產署通知拆除施工中違建，過程合法。遭破壞的花圃會協助恢復。

施偉政表示，市府今天上午派人到中山消防分隊對面的國有土地，拆除私人搭建的建物，拆除行動雖然程序看似合法，但過程完全缺乏公開透明，未見任何公告通知左鄰右舍，甚至連建物所有權人都不清楚拆除的具體時程，今日突然動用機具拆除。

施偉政說，被拆除的建物除了私人建築，還有當地里民與社區規劃師，透過社區再造經費打造的步道與小花圃，這是凝聚居民心力與公共資源的成果，今天也被拆除，簡直是對社區努力的漠視。

都發處表示，這處占用國有土地的違章建築，先前在2019年、2022年及今年都有違章查報紀錄。財政部國有財產署今年7月再度發函市府，檢舉這處國有土地遭占用且持續搭建違建。市府派員稽查，確認是施工中違建，屬應優先拆除違建對象。

都發處說，8月18日派員至現場張貼拆除通知單，因為違建所有權人不詳，故僅能於現場張貼拆除通知單，上面註明拆除日期在8月18日至9月18日間，並於今天前往拆除。違建周遭花圃也遭破壞一事，市府將另請開口合約廠商協助恢復。

基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／基市府提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／基市府提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／施偉政提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／基市府提供
基隆市政府都市發展處今天拆除違建，當地由社區打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視社區的努力。都發處表示，拆除作業合法，遭破壞的花圃會協助恢復。圖／基市府提供

違建 建物 建築

延伸閱讀

高雄鼓山登革熱群聚疫情再增3例 衛生局呼籲防疫

拆花台又美化 中市大里這處廣場變身民眾新去處

社區稻草節彰化藍綠3名縣長擬參選人到場 民眾：又快選舉了

基隆20處易肇事路口設「智慧警示系統」 提醒來車降車禍發生率

相關新聞

走訪舊地名豆菜寮...連結人行道、捷運新建設 童子瑋暢談新舊融合市政夢

基隆市議員童子瑋被視為基隆市長謝國樑競選連任對手，今天他在臉書介紹仁愛區龍門里「豆菜寮」，指基隆的發展不能只有大型建設，...

民怨拆違建連一旁社區再造花圃也毀掉 基市府：會協助恢復花圃

基隆市政府都市發展處今天拆除一處占用國有地的違建，當地透過社區再造經費打造的步道與花圃也被毀掉，市議員施偉政批評市府漠視...

大武崙沙灘墾丁化引發民怨...謝國樑：勸導勿「圈地」 違者警方蒐證法辦

基隆市在大武崙沙灘經營出租遮陽傘、帳的業者，被指用傘、帳「圈地」，網友質疑「墾丁化了」。市長謝國樑今天傍晚前往勘查時，業...

大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，引發遊客質疑好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。基隆市長謝國樑關注此事，...

花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

花蓮縣政府興建「環保餐具租借及清洗中心」完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租...

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。