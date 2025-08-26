大武崙沙灘墾丁化引發民怨...謝國樑：勸導勿「圈地」 違者警方蒐證法辦

基隆市在大武崙沙灘經營出租遮陽傘、帳的業者，被指用傘、帳「圈地」，網友質疑「墾丁化了」。市長謝國樑今天傍晚前往勘查時，業者的服務應給遊客正面的感受，市府會勸導業者不能圈地做生意，如果不聽勸阻，將由警方蒐證，以竊占國有地罪嫌送辦。

1名媽媽24日晚上在臉書「基隆人」社團貼文，指當天在小孩到大武崙沙灘戲水，原本想在沙灘鋪個地墊，讓孩子有地方休息，並用來放東西，結果一整片沙灘，幾乎被業者擺滿了沙灘傘和棚帳，根本是把沙灘當成自己的地盤，好像沒租傘、租椅，就沒有資格在那裡停留。

這篇貼文引發網友熱烈回響，留言「終於有人說出來了！（收下我的膝蓋）」，也有人說「完了，墾丁那一套搞到基隆了」、「好位置都被佔走了，真的太誇張」。

謝國樑下午和市府產業發展處長蔡馥嚀、市警局長林信雄、安樂區長汪海淙等人，到大武崙沙灘勘查現況，市議員吳驊珈、鄭愷玲、郭美秀也到場反映民意，了解府的未來作為。

謝國樑表示，在大武崙沙灘執法會以勸導優先，會與業者溝通，不能預先立傘、帳的「圈地」行為。如果惡性重大或不聽勸阻，就會依法處理，改善目前的亂象。相信透過警方執法，大武崙沙灘會建立一定的秩序。

謝國樑說，大武崙沙灘已登錄為國有地，市府已與國產署辦理撥用程序，並同步研擬管理辦法，要求產發處在30天內提出方案，並提報市務會議討論，在完成撥用程序後即可適用。 基隆市在大武崙沙灘經營出租遮陽傘、帳的業者，被指用傘、帳「圈地」，市長謝國樑今天傍晚勘查時說，會勸導業者不能圈地做生意，如果不聽勸阻，將由警方蒐證，以竊占國有地罪嫌送辦。記者邱瑞杰／攝影

