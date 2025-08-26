大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，引發遊客質疑好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。基隆市長謝國樑關注此事，今天傍晚將去現場勘查提出對策。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見「圈地」，預先把傘、帳立在沙灘待租場景。

基隆市大武崙沙灘是基隆海岸僅存的沙灘，夏日遊客多。去年就有人批評出現出租傘、帳的業者占用涉灘。市議員吳驊珈去年9月邀市府相關單位會勘，發現沙灘是「未登錄國有地」，難以執法驅離。

今年入夏後，又見業者在沙灘做生意。1名媽媽24日在小孩到大武崙沙灘戲水，事後在臉書「基隆人」社團貼文，指她「忍不住要抱怨一下大武崙沙灘的亂象」，因為她打算在沙灘鋪個地墊，讓孩子有地方休息，並用來放東西，結果一整片沙灘，幾乎被業者擺滿了沙灘傘和棚帳。

她說，沙灘中央是紅十字會的救生員，左右各自不同業者做生意，業者擺放傘、帳的方式，「根本是把公有的沙灘當成自己的地盤」，好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留，「太神奇了！」

她抱怨業者放在沙灘上的傘和帳大多是空的，卻占據了最主要的區域，她們不僅沒有可以休息的地方，還得小心不要踩到或撞到業者的設施。沙灘明明應該是共享的自然空間，卻被商業化到這種程度，真的很失望，希望相關單位不要讓業者隨便「圈地」。

這篇貼文引發網友回響，留言「終於有人說出來了！（收下我的膝蓋）」，也有人說「完了，墾丁那一套搞到基隆了」、「好位置都被佔走了，真的太誇張」、「以後都這樣的話，只好帶小孩跑遠一點去萬里沙灘了。」

基市府產業發展處長蔡馥嚀今天表示，雖然市府在大武崙沙灘維護管理安全，但其實先前都是屬於未登錄地。市府去年開始跟國產署展開作業，希望把它變成國有地。市府為了做更積極的管理，再跟國產署進行撥用程序。

蔡馥嚀說，大武崙沙灘目前已從未登錄地變成國有地，屬於國產署所有，市府爭取撥用程序也在進行中。市府目前也在參考他處海岸跟沙灘管理規則，訂定未來的大武崙沙灘管理規定，例如沙灘相關活動類別，或是商業行為的規範，才能有效的沙灘活動秩序化。

對於遊客質疑業者「圈地」，蔡馥嚀表示，使用洋傘等設施如果影響到其他遊客的權利，市府目前跟北觀處等相關單位，一起來做聯合稽查，希望能夠柔性的勸導，讓業者不要影響到其他遊客的權利，主要是勸導和輔導業者，不要在未使用的情況之下，就把陽傘插在沙灘，影響其他遊客的權利。 基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影 基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影 基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影

