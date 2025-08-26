快訊

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

聽新聞
0:00 / 0:00

大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，引發遊客質疑好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。基隆市長謝國樑關注此事，今天傍晚將去現場勘查提出對策。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見「圈地」，預先把傘、帳立在沙灘待租場景。

基隆市大武崙沙灘是基隆海岸僅存的沙灘，夏日遊客多。去年就有人批評出現出租傘、帳的業者占用涉灘。市議員吳驊珈去年9月邀市府相關單位會勘，發現沙灘是「未登錄國有地」，難以執法驅離。

今年入夏後，又見業者在沙灘做生意。1名媽媽24日在小孩到大武崙沙灘戲水，事後在臉書「基隆人」社團貼文，指她「忍不住要抱怨一下大武崙沙灘的亂象」，因為她打算在沙灘鋪個地墊，讓孩子有地方休息，並用來放東西，結果一整片沙灘，幾乎被業者擺滿了沙灘傘和棚帳。

她說，沙灘中央是紅十字會的救生員，左右各自不同業者做生意，業者擺放傘、帳的方式，「根本是把公有的沙灘當成自己的地盤」，好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留，「太神奇了！」

她抱怨業者放在沙灘上的傘和帳大多是空的，卻占據了最主要的區域，她們不僅沒有可以休息的地方，還得小心不要踩到或撞到業者的設施。沙灘明明應該是共享的自然空間，卻被商業化到這種程度，真的很失望，希望相關單位不要讓業者隨便「圈地」。

這篇貼文引發網友回響，留言「終於有人說出來了！（收下我的膝蓋）」，也有人說「完了，墾丁那一套搞到基隆了」、「好位置都被佔走了，真的太誇張」、「以後都這樣的話，只好帶小孩跑遠一點去萬里沙灘了。」

基市府產業發展處長蔡馥嚀今天表示，雖然市府在大武崙沙灘維護管理安全，但其實先前都是屬於未登錄地。市府去年開始跟國產署展開作業，希望把它變成國有地。市府為了做更積極的管理，再跟國產署進行撥用程序。

蔡馥嚀說，大武崙沙灘目前已從未登錄地變成國有地，屬於國產署所有，市府爭取撥用程序也在進行中。市府目前也在參考他處海岸跟沙灘管理規則，訂定未來的大武崙沙灘管理規定，例如沙灘相關活動類別，或是商業行為的規範，才能有效的沙灘活動秩序化。

對於遊客質疑業者「圈地」，蔡馥嚀表示，使用洋傘等設施如果影響到其他遊客的權利，市府目前跟北觀處等相關單位，一起來做聯合稽查，希望能夠柔性的勸導，讓業者不要影響到其他遊客的權利，主要是勸導和輔導業者，不要在未使用的情況之下，就把陽傘插在沙灘，影響其他遊客的權利。

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，市長謝國樑今天傍晚將去現場勘查。今午沙灘仍見業者營業，但待租傘、帳都堆放在營業據點，未見預先把傘、帳立在沙灘待租場景。記者邱瑞杰／攝影

沙灘 國產署

延伸閱讀

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

相關新聞

大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，引發遊客質疑好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。基隆市長謝國樑關注此事，...

花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

花蓮縣政府興建「環保餐具租借及清洗中心」完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租...

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指...

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨帶小孩去玩，竟連鋪地墊供休息的地方都沒有，「搞得好像沒有付錢租傘租...

基市校長、園長會議 提升校園危機處理力

再過一周就要開學，基隆市昨舉辦校長、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮...

宜蘭龍潭湖七夕情人節點燈 699公尺銀河鵲橋周末浪漫登場

宜蘭縣政府規畫七夕情人節活動，這周末選在礁溪龍潭湖風景區，特別打造699公尺銀河鵲橋，並結合火舞與水舞編創七夕舞劇，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。