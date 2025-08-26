基隆圖書館總館改建 預計115年上半年完工啟用
基隆市公共圖書館總館位於基隆文化中心2樓至3樓，因座落於表演藝術中心與美術館之間，改建總館須密切配合2館時程，市府預計明年上半年完工重新啟用。
基隆市政府文化觀光局長江亭玫今天透過新聞稿表示，圖書館總館改建工程獲教育部補助，原規劃於去年完工啟用，因受美術館工程延宕2年影響，相關結構、機電及管線介面須等工程完成後才能進行，致使圖書館總館工程期程與預算執行受到影響。
江亭玫說，圖書館總館改建工程已於去年7月31日開工，施工期間為兼顧表演藝術中心能順利演出，並確保總館未來營運能提供市民安靜、舒適的閱讀環境，特別強化隔音功能設計，因而工期略有增加。
江亭玫表示，目前工程進度約32%，已超前原定計畫，並積極趕工中，整修後的新總館將跳脫傳統以典藏為主的模式，轉型為兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間，規劃討論室、自助借閱設備、智慧管理自修室等創新服務設施，預計明年上半年完工重新啟用。
