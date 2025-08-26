快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

基隆圖書館總館改建 預計115年上半年完工啟用

中央社／ 基隆26日電

基隆市公共圖書館總館位於基隆文化中心2樓至3樓，因座落於表演藝術中心與美術館之間，改建總館須密切配合2館時程，市府預計明年上半年完工重新啟用。

基隆市政府文化觀光局長江亭玫今天透過新聞稿表示，圖書館總館改建工程獲教育部補助，原規劃於去年完工啟用，因受美術館工程延宕2年影響，相關結構、機電及管線介面須等工程完成後才能進行，致使圖書館總館工程期程與預算執行受到影響。

江亭玫說，圖書館總館改建工程已於去年7月31日開工，施工期間為兼顧表演藝術中心能順利演出，並確保總館未來營運能提供市民安靜、舒適的閱讀環境，特別強化隔音功能設計，因而工期略有增加。

江亭玫表示，目前工程進度約32%，已超前原定計畫，並積極趕工中，整修後的新總館將跳脫傳統以典藏為主的模式，轉型為兼具開放性與舒適感的多元閱讀空間，規劃討論室、自助借閱設備、智慧管理自修室等創新服務設施，預計明年上半年完工重新啟用。

基隆 圖書館 美術館

延伸閱讀

藍色公路海洋觀光新遊程 澎湖–基隆航線試辦首航

村長抗爭太陽能工程索賄300萬元 屏檢起訴建請6年以上徒刑

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

藍色公路海洋觀光嘉年華 澎湖基隆首發團啟航

相關新聞

大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，引發遊客質疑好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。基隆市長謝國樑關注此事，...

花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

花蓮縣政府興建「環保餐具租借及清洗中心」完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租...

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指...

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨帶小孩去玩，竟連鋪地墊供休息的地方都沒有，「搞得好像沒有付錢租傘租...

基市校長、園長會議 提升校園危機處理力

再過一周就要開學，基隆市昨舉辦校長、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮...

宜蘭龍潭湖七夕情人節點燈 699公尺銀河鵲橋周末浪漫登場

宜蘭縣政府規畫七夕情人節活動，這周末選在礁溪龍潭湖風景區，特別打造699公尺銀河鵲橋，並結合火舞與水舞編創七夕舞劇，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。