快訊

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保餐具租借及清洗中心完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保餐具租借及清洗中心完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府興建「環保餐具租借及清洗中心」完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用，希望藉此評估收費標準與留意事項等，提供未來得標廠商參考。

環保局副局長王志惠表示，環保餐具租借及清洗中心上月舉辦清洗活動，讓機組設備連續試運轉，邀東大門夜市攤商等業者實際參與清洗流程，同步重新調查環保餐具數量評估清洗需求，發現平日跟假日需求量穩定。

王志惠說，環保餐具租借及清洗中心在得標廠商營運前，預計在9月15日起至12月底試運轉，免費提供東大門夜市攤商清洗餐具，環保局請有意願合作的團膳業者、餐飲業者及機關團體等參與，若在清洗過程中有發現問題，環保局了解與解決後，未來也能多加留意。

環保局廢棄物管理科代理科長葉宛茜指出，該中心有2條清洗線，沒有設限尺寸及規格，全開8小時可清洗3萬組餐具，而提供租借的餐具有2個貨櫃的量，相信足夠業者租借使用。

葉宛茜表示，中心興建主要目的是提供夜市清洗餐具使用，但去年強震、風災影響攤商生意，清洗的量可能沒有之前評估多，當初訂定的收費標準也不符合需求，希望透過試營運重新評估清洗價格及租借費用，並把相關資訊提供廠商參考。

環保局說明，清洗中心近期取得綠建築標章，也向財政部爭取申請促參（OT案）補助計畫，依「促進民間參與公共建設法」辦理，舉辦公聽會後，6月完成可行性評估與先期規畫報告、8月舉辦招商說明會，目前已在財政部促進民間參與公共建設資訊網完成招商公告程序，盼吸引多元民間企業參與。

花蓮縣環保餐具租借及清洗中心完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保餐具租借及清洗中心完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用。記者王思慧／攝影

餐具 夜市 環保局 餐飲業 花蓮縣政府

延伸閱讀

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

花蓮首次核准農牧用地露營場 再添2家合法露營地

國安危機？公投投票人數一公布⋯網驚呆：18歲以下只剩這些人

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

相關新聞

大武崙沙灘被出租傘帳業者圈地占用？ 謝國樑勘查前亂象突消失

基隆市大武崙沙灘有業者疑占用沙灘做生意，引發遊客質疑好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。基隆市長謝國樑關注此事，...

花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

花蓮縣政府興建「環保餐具租借及清洗中心」完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租...

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指...

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨帶小孩去玩，竟連鋪地墊供休息的地方都沒有，「搞得好像沒有付錢租傘租...

基市校長、園長會議 提升校園危機處理力

再過一周就要開學，基隆市昨舉辦校長、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮...

宜蘭龍潭湖七夕情人節點燈 699公尺銀河鵲橋周末浪漫登場

宜蘭縣政府規畫七夕情人節活動，這周末選在礁溪龍潭湖風景區，特別打造699公尺銀河鵲橋，並結合火舞與水舞編創七夕舞劇，還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。