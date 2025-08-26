花蓮首座環保餐具清洗中心9月試營運 夜市攤商免費用到年底

花蓮縣政府興建「環保餐具租借及清洗中心」完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用，希望藉此評估收費標準與留意事項等，提供未來得標廠商參考。

環保局副局長王志惠表示，環保餐具租借及清洗中心上月舉辦清洗活動，讓機組設備連續試運轉，邀東大門夜市攤商等業者實際參與清洗流程，同步重新調查環保餐具數量評估清洗需求，發現平日跟假日需求量穩定。

王志惠說，環保餐具租借及清洗中心在得標廠商營運前，預計在9月15日起至12月底試運轉，免費提供東大門夜市攤商清洗餐具，環保局請有意願合作的團膳業者、餐飲業者及機關團體等參與，若在清洗過程中有發現問題，環保局了解與解決後，未來也能多加留意。

環保局廢棄物管理科代理科長葉宛茜指出，該中心有2條清洗線，沒有設限尺寸及規格，全開8小時可清洗3萬組餐具，而提供租借的餐具有2個貨櫃的量，相信足夠業者租借使用。

葉宛茜表示，中心興建主要目的是提供夜市清洗餐具使用，但去年強震、風災影響攤商生意，清洗的量可能沒有之前評估多，當初訂定的收費標準也不符合需求，希望透過試營運重新評估清洗價格及租借費用，並把相關資訊提供廠商參考。

環保局說明，清洗中心近期取得綠建築標章，也向財政部爭取申請促參（OT案）補助計畫，依「促進民間參與公共建設法」辦理，舉辦公聽會後，6月完成可行性評估與先期規畫報告、8月舉辦招商說明會，目前已在財政部促進民間參與公共建設資訊網完成招商公告程序，盼吸引多元民間企業參與。 花蓮縣環保餐具租借及清洗中心完工，環保局暫定9月15日至12月底試營運，免費提供東大門夜市攤商、團膳業者等租借及清洗餐具使用。記者王思慧／攝影

商品推薦