快訊

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮有2家露營場合法化，周邊都有豐富觀光資源，觀光處長余明勲（右）頒贈特製露營場標識牌，給予肯定。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮有2家露營場合法化，周邊都有豐富觀光資源，觀光處長余明勲（右）頒贈特製露營場標識牌，給予肯定。圖／花蓮縣政府觀光處提供

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指標意義，觀光處頒贈特製露營場標識牌，肯定業者努力取得合法經營認證。

縣府觀光處表示，近日通過核准的露營場為壽豐鄉鹽寮村的「瞰海露營區」，及豐濱鄉新社村的「海稻米露營區」，2家露營場周邊都有豐富觀光資源，其中瞰海露營區更是縣內第1間通過審查的農牧用地露營場，皆為東海岸具代表性的自然與人文景觀，盼帶動地方觀光與產業發展。

露營場合法化過程並非一蹴可幾，從申請到核准，需歷經縣府農業處、地政處、建設處、原住民行政處、觀光處及消防局、環保局等多個單位的聯合會勘與專業審查。

觀光處長余明勲表示，農牧用地露營場能順利核准，受惠中央2022年7月修正法規，開放非都市土地面積1公頃以下農牧及林業用地，在低度開發前提下有條件容許設置露營設施。縣府7月初在北、中、南區各舉辦「合法旅宿暨露營場申設說明會」，說明合法露營場的申請程序。

余明勲指出，露營場合法化程序第一階段為土地使用許可申請，經審查核可後，申請人需依計畫書內容建置相關露營設施；取得水土保持完工證明及建築物使用執照等文件後，再提出第二階段露營場設置登記申請，成為合法營運場地。

余明勲說，目前已受理99件露營場申請案，其中65件通過第一階段土地使用許可審查，有3件正式取得合法營運資格，將持續輔導已通過第一階段的申請人完成後續程序，並積極協助既有營運者及有意投入者，依規定申請合法設置，提升整體露營品質與遊憩安全。

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，觀光處長余明勲（右）頒贈特製露營場標識牌。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，觀光處長余明勲（右）頒贈特製露營場標識牌。圖／花蓮縣政府觀光處提供

露營區 環保局 花蓮縣政府

延伸閱讀

花蓮首次核准農牧用地露營場 再添2家合法露營地

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

花蓮男子22次無照累罰40萬 遭查封土地後速繳清

花蓮民宿枕頭髒、繡有「監獄」字樣 房客錯愕：太糟糕

相關新聞

花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點

花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指...

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨帶小孩去玩，竟連鋪地墊供休息的地方都沒有，「搞得好像沒有付錢租傘租...

基市校長、園長會議 提升校園危機處理力

再過一周就要開學，基隆市昨舉辦校長、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮...

宜蘭龍潭湖七夕情人節點燈 699公尺銀河鵲橋周末浪漫登場

宜蘭縣政府規畫七夕情人節活動，這周末選在礁溪龍潭湖風景區，特別打造699公尺銀河鵲橋，並結合火舞與水舞編創七夕舞劇，還有...

宜蘭2.7億打造比照奧運級激流賽道 縣府擬收費使用減財政壓力

宜蘭「安農溪輕艇激流標竿競賽場地」斥資2.7億元打造，已在5月舉辦第一場國際性賽事。有議員今天要求，要收基本管理維護費，...

花蓮知卡宣親水樂園湧12萬人次戲水 暑假人氣翻倍

花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」昨天圓滿落幕，縣府統計，戲水活動自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。