花蓮誕生首座合法農牧地露營場 增東海岸觀光新亮點
花蓮縣政府近年積極輔導露營場業者合法化，近日有2家獲核，其中位於壽豐鄉鹽寮村是縣內首例通過審查的農牧用地露營場，具重要指標意義，觀光處頒贈特製露營場標識牌，肯定業者努力取得合法經營認證。
縣府觀光處表示，近日通過核准的露營場為壽豐鄉鹽寮村的「瞰海露營區」，及豐濱鄉新社村的「海稻米露營區」，2家露營場周邊都有豐富觀光資源，其中瞰海露營區更是縣內第1間通過審查的農牧用地露營場，皆為東海岸具代表性的自然與人文景觀，盼帶動地方觀光與產業發展。
露營場合法化過程並非一蹴可幾，從申請到核准，需歷經縣府農業處、地政處、建設處、原住民行政處、觀光處及消防局、環保局等多個單位的聯合會勘與專業審查。
觀光處長余明勲表示，農牧用地露營場能順利核准，受惠中央2022年7月修正法規，開放非都市土地面積1公頃以下農牧及林業用地，在低度開發前提下有條件容許設置露營設施。縣府7月初在北、中、南區各舉辦「合法旅宿暨露營場申設說明會」，說明合法露營場的申請程序。
余明勲指出，露營場合法化程序第一階段為土地使用許可申請，經審查核可後，申請人需依計畫書內容建置相關露營設施；取得水土保持完工證明及建築物使用執照等文件後，再提出第二階段露營場設置登記申請，成為合法營運場地。
余明勲說，目前已受理99件露營場申請案，其中65件通過第一階段土地使用許可審查，有3件正式取得合法營運資格，將持續輔導已通過第一階段的申請人完成後續程序，並積極協助既有營運者及有意投入者，依規定申請合法設置，提升整體露營品質與遊憩安全。
