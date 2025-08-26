花蓮首次核准農牧用地露營場 再添2家合法露營地

近年露營風氣盛，但合法露營地不多，花蓮縣政府近日核准第2家與第3家合法露營場，其中位於壽豐鹽寮的「瞰海露營區」，是花蓮首家通過審查的農牧用地露營場，具指標意義。

花蓮縣政府觀光處長余明勲接受媒體聯訪表示，這2家農牧用地露營場能順利核准，受惠於中央在民國111年7月修正法規開放非都市土地面積1公頃以下的農牧及林業用地，在低度開發前提下，有條件容許設置露營設施。

余明勲說，第1階段為土地使用許可申請，經審查核可後，申請人須依計畫書內容建置相關露營設施，並於取得水土保持完工證明及建築物使用執照等文件後，再提出第2階段露營場設置登記申請，正式成為合法營運場地。第2階段包含盥洗、洗手間、簡易水保等相關設施要完備，程序較為複雜，審查通過後就能取得證照，即可對外行銷宣傳。

觀光處指出，此次露營場合法化過程並非一蹴可幾，從申請到核准，須歷經縣府農業處、地政處、建設處、原住民行政處、觀光處以及消防局、環保局等單位的聯合會勘與專業審查。每一案的通過，都是申請人與相關單位緊密合作、共同投入的成果，也正因為合作，逐步推動花蓮的露營產業朝向制度化、品質化及合法化發展。

繼今年2月花蓮首家合法登記的民間露營場－秀林鄉「山民治97漫活營地」營運後，現有2家合法露營場，分別為壽豐鄉鹽寮村的「瞰海露營區」，以及豐濱鄉新社村的「海稻米露營區」，都擁有東海岸自然與人文景觀；透過合法露營場與在地特色景點的串聯，縣府期盼吸引更多旅人深度探索東海岸，進一步帶動地方觀光與產業發展。

花蓮縣政府指出，截至目前已累積受理99件露營場申請案，其中65件已通過第1階段土地使用許可審查。為協助民眾掌握申設程序，已於7月在北區（花蓮市）、中區（光復鄉）、南區（玉里鎮）辦理共3場「合法旅宿暨露營場申設說明會」，累計超過百人踴躍參與，反應熱烈。

此外，同步提供電話諮詢專線、單一窗口服務及官方網站專區等多元管道，協助民眾取得相關資訊，提升申請效率與便利性。

