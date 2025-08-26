大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳,有遊客抱怨「搞得好像沒有付錢租傘租椅,就沒有資格在那裡停留」。有網友回應,墾丁那一套搞到基隆了。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨「搞得好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留」。有網友回應，墾丁那一套搞到基隆了。圖／讀者提供

基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨帶小孩去玩，竟連鋪地墊供休息的地方都沒有，「搞得好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。」網友回應，墾丁那一套搞到基隆了。基隆市長謝國樑今將去現場勘查，提出對策。

基隆市大武崙沙灘是基隆海岸僅存的沙灘，夏日遊客多。大武崙沙灘去年就出現業者「占用」問題，在沙灘經營出租遮陽傘和棚帳生意。當時有遊客質疑非法營業，海岸道路旁的商家也覺得不公平。

基隆市議員吳驊珈去年9月邀市府產業發展處等單位會勘，市府表示，大武崙沙灘目前由市府維護，並規畫清潔及安全工作，只是那時候的沙灘土地，屬於「未登錄國有地」，市府要待登錄並完成撥用，並訂定自治條例管理。

1名網友在臉書「基隆人」社團貼文，指她「忍不住要抱怨一下大武崙沙灘的亂象」，因為24日她帶小孩去玩水，打算在沙灘鋪個地墊，讓孩子有地方休息、放東西，結果完全辦不到，原因是—整片沙灘，幾乎被業者擺滿了沙灘傘和棚帳。

她說，業者擺放的方式，「根本是把公有的沙灘當成自己的地盤」，好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留。中間是紅十字的救生員，左右各自不同業者，「太神奇了！」

她納悶沙灘上的傘和帳大多是空的，卻占據了最主要的區域，她們不僅沒有可以休息的地方，還得小心不要踩到或撞到業者的設施。沙灘明明應該是共享的自然空間，卻被商業化到這種程度，真的很失望，希望相關單位能夠管理，不要讓業者隨便「圈地」，影響一般遊客權益。

這篇貼文引發網友回響，留言「終於有人說出來了！（收下我的膝蓋）」，也有人說「完了，墾丁那一套搞到基隆了」、「好位置都被佔走了，真的太誇張」、「以後都這樣的話，只好帶小孩跑遠一點去萬里沙灘了。」

基市府產業發展處副處長黃毅維也在貼文下方，留言說明市府的立場和作業進度，表示去年起即積極推動相關作業，今年4月已完成沙灘範圍國有土地登記。市府目前已向國有財產署申請撥用，完成撥用作業就會納入管理，並依據發展觀光條例等規定，對於違規使用行為加強勸導及裁罰，確保大武崙沙灘成為全民共享的公共開放空間，並提供安全且友善的遊憩環境。

基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳,有遊客抱怨「搞得好像沒有付錢租傘租椅,就沒有資格在那裡停留」。有網友回應,墾丁那一套搞到基隆了。圖／讀者提供
基隆市大武崙沙灘有業者經營出租沙灘傘和棚帳，有遊客抱怨「搞得好像沒有付錢租傘租椅，就沒有資格在那裡停留」。有網友回應，墾丁那一套搞到基隆了。圖／讀者提供

