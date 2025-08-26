基市校長、園長會議 提升校園危機處理力

再過一周就要開學，基隆市昨舉辦校長、園長會議，因應校園事件更加複雜，教育處表示會協助學校釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮，保障教師及強化校園安全。副市長邱佩琳提醒學校要提升危機處理能力，傳播正確資訊，避免事態惡化。

會議上，國民教育科說明校舍改建、廁所翻修和課桌椅汰換作業。體育保健科提到透過約聘營養師和廚工加薪、食材把關等手段，提升學校午餐品質。

邱佩琳提到今年5月基隆發生一名幼兒園5歲男童遭生父殺害悲劇，校長、園長、老師在第一線最清楚孩子情況，回報要快速，才能及時做出回應。

教育處長徐嬿立說，基隆已啟動緊急安置助理員計畫，協助尚未完成鑑定的疑似特教學生，及時獲得生活與學習支持。基隆也規畫推動教師防禦性法律諮詢計畫，律師提供法律諮詢與風險評估，協助釐清體罰、霸凌或性平事件相關疑慮，保障教師專業並強化校園安全。

