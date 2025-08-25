宜蘭龍潭湖七夕情人節點燈 699公尺銀河鵲橋周末浪漫登場

宜蘭縣政府規畫七夕情人節活動，這周末選在礁溪龍潭湖風景區，特別打造699公尺銀河鵲橋，並結合火舞與水舞編創七夕舞劇，還有星光舞台推出流行、民歌、鄉土三大主題音樂會，希望在七夕的星空下，讓天下有情人相約共度浪漫夜晚。

縣府指出，今年「2025宜蘭情人節」將於8月29日至31日晚間7時至12時，在礁溪龍潭湖風景區舉辦，礁溪龍潭湖是宜蘭最大湖泊，三面環山，近年來陸續投入資源優化景區設施迄今已有成效，搭配現地湖光山色及綠意環繞，融合現地自然景致與藝術創意。

縣府表示，活動運用地景與湖域，並首次同時結合陸域及橋體，打造長達699公尺的「戀久久」光影銀河鵲橋，由高達12公尺高的大型藝術裝置「漁夫」及「海女」象徵牛郎與織女，降臨在山與海的交界蘭陽平原。

除此之外，開幕儀式特別結合火舞與水舞的主題元素，編創「水火共融」七夕舞劇並搭配煙火特效；廣闊龍潭湖面也特別規畫「浪漫水舞秀」，伴隨悠揚的音樂旋律，讓每位踏上星光鵲橋的旅人欣賞山水、光影、音樂交織美景。

而座落在綠茵草原上的星光舞台，也分別祭出流行、民歌、鄉土三大主題音樂會，8月29日晚間由潮流時尚偶像男團FEniX、多次入圍金曲獎最佳原住民語歌手阿布絲、天生藝術家柏霖POLIN、炙手可熱的校唱小天后「陳華」、被歌迷稱作寶藏男孩、社長大人創作歌手持修等上台演唱。

8月30日晚間，邀請60、70年代年輕學子誏誏上口的輕快音樂的王海玲、林隆璇、李明德、范怡文及以一首「就在今夜」震撼台灣華語金智娟，共同演出「民歌音樂會」。8月31日則由人稱花美男的金曲歌王許富凱、以傳統文化結合流行音樂的草屯囝仔、教書唱作人楊肅浩與陳孟賢、翁鈺鈞等實力派群星開唱的「鄉土音樂會」，不同元素陪伴情人們渡過正港最潮最浪漫的情人夜。活動詳情請至官網（http://2025yilanlove.com.tw）查詢。 宜蘭縣政府規畫七夕情人節活動，這周末選在礁溪龍潭湖風景區，特別打造銀河鵲橋，還有星光舞台音樂會，讓有情人度過浪漫夜。圖／宜蘭縣政府提供 礁溪龍潭湖是宜蘭最大湖泊，縣府8月29日至31日晚間7時至12時舉辦七夕情人節活動。圖／宜蘭縣政府提供

商品推薦