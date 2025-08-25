台東偏鄉遠距醫療 5年多逾1萬8000人次受照護

台東縣衛生局運用智慧科技，與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院合作，實施遠距醫療服務，自109年5月開辦至今已服務逾1萬8000人次，嘉惠偏鄉。

台東縣衛生局今天表示，克服傳統醫療服務的侷限，從民國113年9月25日開始，金峰鄉衛生所啟動遠距醫療皮膚科專科門診，透過與花蓮慈濟醫院合作，於每週三上午11時至12時提供看診服務，讓在地居民無須再長途跋涉，即可就近於衛生所獲得醫學中心等級的專業服務，突破地理環境及缺乏專科醫師資源的限制，鄉親都表達由衷感謝。

台東縣衛生局指出，促進健康平權，藉由科技縮短距離，偏鄉就醫不再困難，金峰鄉一名蔡姓獨居長者，長年受到乾癬症反覆發作的困擾，又苦於行動不便無法定期至市區醫院照光治療，後來透過金峰衛生所遠距醫療專科門診，由第一線醫護人員協助其與花蓮慈濟醫院連線看診，並與皮膚科專科醫師共同討論治療方式，藉由口服藥物持續治療，並於每週回診監控副作用，3個月後，蔡先生的乾癬症獲得大幅改善，終於擺脫搔癢難耐的日子。

遠距醫療門診啟動後，許多當地居民直言「遠距醫療改變了他們的生活」。另一名受慢性濕疹困擾的長者分享：「以前去市區看醫生，光來回就要一整天，現在走幾步路到衛生所就能看診，真的很感謝。」也有家長欣慰地說，孩子臉部皮膚過敏能及時獲得專科醫師的建議及治療，總算不必再擔心因延誤治療而造成病況惡化。

台東縣衛生局孫國平表示，自109年5月遠距醫療服務開辦至今，已服務超過1萬8000人次，與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，衛生所透過遠距會診與醫學中心專科醫師共同看診，使偏鄉山地離島地區民眾不必舟車勞頓，到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，早期發現，早期治療。

