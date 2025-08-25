宜蘭2.7億打造比照奧運級激流賽道 縣府擬收費使用減財政壓力
宜蘭「安農溪輕艇激流標竿競賽場地」斥資2.7億元打造，已在5月舉辦第一場國際性賽事。有議員今天要求，要收基本管理維護費，讓縣府不必再編列一筆管養經費。縣府教育處代理處長陳金奇回應，已訂定管理要點，年底將依使用情況滾動式檢討怎樣收費才合理。
安農溪輕艇激流標竿競賽場地工程總經費2.7億元，其中體育署補助2億元、縣府自籌7000萬元，採用模擬自然激流條件設計，總長度370公尺、寬10至14公尺，符合國際賽事標準，也是國內首度比照奧運標準興建的設施，更是全台首座人工輕艇激流賽道，5月舉辦測試賽，邀請20名國內優秀選手測試。
縣府推動宜蘭成為「全國水上運動訓練中心」，盼能吸引國內外選手前來訓練與比賽。今天議會審議「安農溪輕艇激流標竿競賽場地新建工程」經費墊付案，體育署核定補助縣府辦理第2期補助款差額7000萬元及5％尾款1000萬元，共8000萬元，縣府提案先行墊付，並提請議會審議同意。
民進黨籍縣議員謝燦輝表示，中央補助興建值得肯定，不過縣府後續須承擔維管費用，若不訂定收費機制，恐造成地方財政壓力，收費多少錢不是重點，主要是周邊環境與場地有經費維護。
陳金奇表示，目前標竿場地由縣府自行維管，並已完成申請程序與使用規範。另10月全國運動會因主辦縣市雲林縣沒有合格場地，輕艇激流標竿比賽確定在安農溪舉辦；未來其他縣市或協會借用，將依「使用者付費」原則研擬收費，未來也可能開放給個人玩家體驗，不過要怎樣收費還須進一步討論。
