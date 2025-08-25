培訓AI種子教師 基市啟動百師擁證計畫

快訊

中央社／ 基隆25日電

基隆市政府啟動「AI先行-百師擁證計畫」，投入新台幣93萬元，分階段培訓AI種子教師，第1梯次已有10名教師取得認證，將再遴派50名教師參加線上課程，逐步提升AI應用能力。

「114學年度基隆市公私立國民中小學校長暨公立幼兒園園長會議」，今天在國立海洋科技博物館舉行，基隆市副市長邱佩琳出席說，現今校長的角色更加多元與艱鉅，除繁重的行政業務，還須因應人工智慧（AI）、社群網路及媒體環境的快速變化，展現更強的領導力與因應能力。

邱佩琳表示，教育不僅是塑造孩子未來的基礎，更是城市競爭力的核心。市府將持續與校長、園長合作精進教育政策，讓基隆的孩子擁有最優質的學習環境。

教育處指出，隨著AI數位轉型加速，會議中除宣導資訊安全防護的重要性外，市府也已啟動「AI先行-百師擁證計畫」，投入約93萬元，第1梯次已有10名教師取得AI素養級認證（AIATCL™）。

教育處表示，第2梯次將再遴派50名教師，含各輔導團代表與資訊科技推動教師，約30小時的AI線上課程，提供獲遴派的教師參加選習，並於9月17日在新北市板橋區的台灣人工智慧學校現場考試，以逐步全面提升教師AI教學與應用能力。

至於改善校園環境部分，教育處表示，已獲中央補助1.1億餘元，將針對33校、162間廁所整建，今年更投入1.38億元，優化校園運動場館與體育設施，並與工務處合作推動校園通學步道改善計畫，8校預計今年完工，另有5校持續申請與設計中。

