快訊

轟行政院普發現金加薪反覆「有夠白痴」 王浩宇：綠支持者都難幫辯護

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮知卡宣親水樂園湧12萬人次戲水 暑假人氣翻倍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」，自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」，自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選。圖／花蓮縣政府提供

花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」昨天圓滿落幕，縣府統計，戲水活動自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選，雖然戲水活動告一段落，不過公園仍全年無休對外開放。

縣府每年暑假在吉安鄉知卡宣綠森林親水公園，都會推出限定親水活動，除了幼幼池、兒童池、滑水道、造浪池等水上遊樂設施，假日也有Live音樂演出、手作課程等，吸引許多旅客前往。

縣府表示，活動期間除持續滾動式升級水域設施，每周也多次檢驗水質確保清潔無虞，並安排專業救生員駐點，提供安心親水環境；今年戲水活動天數與去年度差不多，不過進園戲水人數較上一年度增加近1倍，約有12萬人次，可見整體安全與管理品質廣獲民眾好評。

縣長徐榛蔚表示，雖然戲水區已暫時畫下句點，不過知卡宣綠森林親水公園全年無休對外開放，未來縣府除會持續規畫多元戶外體驗，讓園區成為四季皆宜的旅遊亮點，同時提前規畫、準備明年的戲水活動，朝打造全台最具魅力的夏季親水旅遊景點邁進。

另外，戲水區有1組大型固定式永久型遊具使用超過10年，出現破損等情形，縣府農業處在活動前移除，改用臨時性氣墊遊具，活動結束後將重新設置全新固定式遊具，並更新、整修周邊人工草皮、排水及休憩區等，加強周邊設備安全。

花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」，自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」，自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」，自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」，自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選。圖／花蓮縣政府提供

親子 花蓮 徐榛蔚 農業處 滑水道

延伸閱讀

花蓮男子22次無照累罰40萬 遭查封土地後速繳清

抓住暑假尾巴 大樹水樂園8月30、31日登場

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：11月13日起不用再跑北部出國

東部外海規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

相關新聞

花蓮知卡宣親水樂園湧12萬人次戲水 暑假人氣翻倍

花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」昨天圓滿落幕，縣府統計，戲水活動自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，...

基隆鎖管季登場…碧砂漁港湧人潮 夜釣體驗開放報名

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，...

基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具...

花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設...

宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工

宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，...

國旅旺季不旺…花蓮慘澹 宜蘭衰退

花蓮今年暑假住房率平日2成5、假日4成5，不同以往暑期熱鬧氣氛，街道顯得冷清，旅宿業者嘆，國旅「旺季不旺」，宜蘭也有衰退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。