花蓮知卡宣親水樂園湧12萬人次戲水 暑假人氣翻倍
花蓮暑期「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」昨天圓滿落幕，縣府統計，戲水活動自7月12日開放期間，共湧入12萬人次入園玩水，較去年增長近1倍，成為親子出遊首選，雖然戲水活動告一段落，不過公園仍全年無休對外開放。
縣府每年暑假在吉安鄉知卡宣綠森林親水公園，都會推出限定親水活動，除了幼幼池、兒童池、滑水道、造浪池等水上遊樂設施，假日也有Live音樂演出、手作課程等，吸引許多旅客前往。
縣府表示，活動期間除持續滾動式升級水域設施，每周也多次檢驗水質確保清潔無虞，並安排專業救生員駐點，提供安心親水環境；今年戲水活動天數與去年度差不多，不過進園戲水人數較上一年度增加近1倍，約有12萬人次，可見整體安全與管理品質廣獲民眾好評。
縣長徐榛蔚表示，雖然戲水區已暫時畫下句點，不過知卡宣綠森林親水公園全年無休對外開放，未來縣府除會持續規畫多元戶外體驗，讓園區成為四季皆宜的旅遊亮點，同時提前規畫、準備明年的戲水活動，朝打造全台最具魅力的夏季親水旅遊景點邁進。
另外，戲水區有1組大型固定式永久型遊具使用超過10年，出現破損等情形，縣府農業處在活動前移除，改用臨時性氣墊遊具，活動結束後將重新設置全新固定式遊具，並更新、整修周邊人工草皮、排水及休憩區等，加強周邊設備安全。
