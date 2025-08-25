逾4成救護車超過年限 宜縣：審視功能及年限汰換

根據審計部宜蘭縣審計室報告，宜蘭縣消防局截至去年底，配置的救護車輛及電氣心臟刺激甦醒器，分別有42%及61%已逾5年使用年限。消防局答覆，持續審視功能及年限進行汰換。

報告指出，據消防局財產清冊資料登載，截至去年底，消防局共配置38輛救護車，其中16輛已逾5年使用年限，占42.11%；電氣心臟刺激甦醒器有84部，其中52部已逾5年使用年限，占61.90%。

消防局答覆，38輛救護車中6輛因不堪使用且維修頻率過高，已於今年2月辦理報廢，目前救護車總數為32輛，其中，線上救護車21輛，其餘11輛為備用車輛，將持續審視救護車功能及年限進行汰換。

此外，消防局指出，經各單位盤點檢測結果，逾5年使用年限的電氣心臟刺激甦醒器，其中5部不堪使用已辦理報廢，其餘47部檢測功能正常，需保留作為備品使用，將持續審視功能及年限進行汰換。

