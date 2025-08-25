逾4成救護車超過年限 宜縣：審視功能及年限汰換
根據審計部宜蘭縣審計室報告，宜蘭縣消防局截至去年底，配置的救護車輛及電氣心臟刺激甦醒器，分別有42%及61%已逾5年使用年限。消防局答覆，持續審視功能及年限進行汰換。
報告指出，據消防局財產清冊資料登載，截至去年底，消防局共配置38輛救護車，其中16輛已逾5年使用年限，占42.11%；電氣心臟刺激甦醒器有84部，其中52部已逾5年使用年限，占61.90%。
消防局答覆，38輛救護車中6輛因不堪使用且維修頻率過高，已於今年2月辦理報廢，目前救護車總數為32輛，其中，線上救護車21輛，其餘11輛為備用車輛，將持續審視救護車功能及年限進行汰換。
此外，消防局指出，經各單位盤點檢測結果，逾5年使用年限的電氣心臟刺激甦醒器，其中5部不堪使用已辦理報廢，其餘47部檢測功能正常，需保留作為備品使用，將持續審視功能及年限進行汰換。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言