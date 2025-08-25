基隆鎖管季登場 碧砂漁港湧現人潮吃小卷看表演 夜釣體驗開放報名

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，為鎖管季主題日活動畫下浪漫句點。

昨天在碧砂漁港集結超過80攤特色市集與美食餐車，涵蓋在地海味小吃、青創品牌、闖關遊戲及漁業文化展示。基隆區漁會在現場提供新鮮小卷免費試吃，吸引民眾大排長龍。現場也有「闖關集章遊戲」，以食魚教育為主題設計互動體驗，寓教於樂。

基隆市長謝國樑與漁業署署長王茂城昨天一起宣告2025基隆鎖管季正式揭幕，謝國樑表示，鎖管季是基隆夏日最具代表性的品牌活動，今年邁入第21屆。今年以「從岸邊吃到海上釣，從白天玩到夜晚」為號召，串聯夜釣體驗、漁村走讀、海味市集、海洋教育與音樂演出，讓遊客從不同角度感受基隆獨特的海洋文化與生活樣貌。

親子海洋手作DIY體驗區頗受民眾歡迎，包括鎖管一夜干、魚網編織手機架、漂浮海洋盆栽、繪本導讀與食魚講座，都是安排海洋職人親自帶領，讓大小朋友在手作中學習漁村智慧，體驗文化傳承的樂趣。

舞台區表演從白天到夜晚節目不中斷，MOMO親子台、冰淇淋魔法劇團、森森Sensen、瓦克阿中輪番登場。基隆區漁會家政班帶來「發光小卷舞蹈」，表演者身穿LED裝置化身小卷隨音律舞動，展現海洋文化與創意融合的魅力。人氣樂團原子邦妮壓軸登場，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮。

產業發展處長蔡馥嚀說，今年夜釣體驗加碼推出「夜釣體驗送好禮」活動，即日起凡報名參與並完成指定打卡任務，即可獲得限量周邊紀念襪，讓遊客除了帶回新鮮小卷，更收穫一段難忘的夏日回憶。活動詳情與夜釣體驗報名資訊，可上「基隆鎖管季」官方網站或「潮嚮．山海基隆」臉書粉絲專頁查詢。

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供
2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供

音樂 謝國樑

延伸閱讀

基隆人在法國公墓辦普度 法國在台協會主任龍燁：友誼長存 延續記憶

影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

相關新聞

基隆鎖管季登場 碧砂漁港湧現人潮吃小卷看表演 夜釣體驗開放報名

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，...

基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具...

花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設...

宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工

宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，...

國旅旺季不旺 花蓮慘澹宜蘭衰退

花蓮今年暑假住房率平日2成5、假日4成5，不同以往暑期熱鬧氣氛，街道顯得冷清，旅宿業者嘆，國旅「旺季不旺」，宜蘭也有衰退...

宜蘭將辦14部風機設置說明會 立委吳宗憲反對並預告9月2日到場抗議

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方，如今確實將於9月2日舉辦說明會。國民黨立委吳宗憲表示，絕對會「逆風前行」到場反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。