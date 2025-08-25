基隆鎖管季登場 碧砂漁港湧現人潮吃小卷看表演 夜釣體驗開放報名

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，為鎖管季主題日活動畫下浪漫句點。

昨天在碧砂漁港集結超過80攤特色市集與美食餐車，涵蓋在地海味小吃、青創品牌、闖關遊戲及漁業文化展示。基隆區漁會在現場提供新鮮小卷免費試吃，吸引民眾大排長龍。現場也有「闖關集章遊戲」，以食魚教育為主題設計互動體驗，寓教於樂。

基隆市長謝國樑與漁業署署長王茂城昨天一起宣告2025基隆鎖管季正式揭幕，謝國樑表示，鎖管季是基隆夏日最具代表性的品牌活動，今年邁入第21屆。今年以「從岸邊吃到海上釣，從白天玩到夜晚」為號召，串聯夜釣體驗、漁村走讀、海味市集、海洋教育與音樂演出，讓遊客從不同角度感受基隆獨特的海洋文化與生活樣貌。

親子海洋手作DIY體驗區頗受民眾歡迎，包括鎖管一夜干、魚網編織手機架、漂浮海洋盆栽、繪本導讀與食魚講座，都是安排海洋職人親自帶領，讓大小朋友在手作中學習漁村智慧，體驗文化傳承的樂趣。

舞台區表演從白天到夜晚節目不中斷，MOMO親子台、冰淇淋魔法劇團、森森Sensen、瓦克阿中輪番登場。基隆區漁會家政班帶來「發光小卷舞蹈」，表演者身穿LED裝置化身小卷隨音律舞動，展現海洋文化與創意融合的魅力。人氣樂團原子邦妮壓軸登場，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮。

產業發展處長蔡馥嚀說，今年夜釣體驗加碼推出「夜釣體驗送好禮」活動，即日起凡報名參與並完成指定打卡任務，即可獲得限量周邊紀念襪，讓遊客除了帶回新鮮小卷，更收穫一段難忘的夏日回憶。活動詳情與夜釣體驗報名資訊，可上「基隆鎖管季」官方網站或「潮嚮．山海基隆」臉書粉絲專頁查詢。 2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供 2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供 2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供 2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，安排特色市集、美食餐車和節目表演，吸引許多民眾到場，體驗基隆夏日最具代表性的品牌活動。圖／基市府提供

