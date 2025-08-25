國旅旺季不旺 花蓮慘澹宜蘭衰退

花蓮今年暑假住房率平日2成5、假日4成5，不同以往暑期熱鬧氣氛，街道顯得冷清，旅宿業者嘆，國旅「旺季不旺」，宜蘭也有衰退現象。花蓮縣府觀光處長余明勲坦言，暑假初期住宿率的確不好，7月下旬到8月，大型活動有拉抬住房率，情況有好轉。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡分析，去年花蓮觀光受強震影響，在政府相關補助帶動下，平日住房率有3至4成，假日是5成；今年旅遊產業相當冷清，因出國盛行、缺乏暑假亮點活動，加上天候不穩定產生交通風險，補助效益又有限所致。

張琄菡指出，今年暑假花蓮平日住房率約2成5，周六住房有4成5，近兩周縣府推出獎勵方案，整體住房率提升為平日3成5、假日5成5，但和往年平日住房率7成、假日有8成5相比仍偏低。她盼中央、地方政府能協助花蓮旅遊市場回溫，透過交通補助、強化國際行銷等方式，帶動花蓮觀光產業。

花蓮今年暑假國旅市場有些慘澹，宜蘭溪南地區因童玩節活動吸客效應，民宿在暑假住房率約6成，溪北的旅宿狀況比溪南差，住房率約4至5成，和以往暑假7、8成住房率相比，確有衰退。

原以為南部遭遇水患，能讓遊客往宜蘭跑，多少拉抬住房率。但宜蘭縣旅館商業同業公會發現，這一波受惠有限， 塞爆雪隧車流量很多是一日遊客人，或宜蘭往返台北的上班族，不是住宿客人。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新說，今年平均2至3人中就有1人出國旅遊，搶走國內旅遊市場，6月沒有什麼節日，部分業者賠錢經營，原寄望暑假旺季帶進收益，現況是許多業者只能打平，有賺也賺不多。

