聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「蘭陽溫泉浴」大眾泡湯區模擬圖。圖／宜蘭縣政府提供
「蘭陽溫泉浴」大眾泡湯區模擬圖。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，代理縣長林茂盛昨視察將動工的「蘭陽溫泉浴計畫」，親水公園原游池將改造溫泉泡湯設施，拚2027年2月完工。

交通部推動地方觀光旅遊環境升級亮點計畫，宜蘭縣以「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」向觀光署提案，在各縣市競爭下脫穎而出，拿下2億多補助，其中親水公園溫泉泡湯設施是補助計畫重點，林茂盛昨前往視察並說明計畫內容。

宜蘭2021年7月成功探得冬山河親水公園溫泉資源，在中央、地方及民間組織協力下，去年元月爭取交通部把親水公園公告畫為宜蘭第4個溫泉區，同年7月交通部核定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」。

其中子計畫「蘭陽溫泉浴計畫」即將動工，親水公園原來的游泳池將改造成溫泉泡湯設施，包含大眾泡湯池及個人湯屋，兩期工程經費1億4600萬元，預計2027年2月完工，完成後可容納150至200名遊客泡湯、泡腳及煮蛋等遊憩。

延伸閱讀

活化冬山河親水公園 宜縣府規劃興建溫泉園區

親水公園泡溫泉！ 2.38億打造冬山河遊憩亮點「蘭陽溫泉浴」將開工

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

相關新聞

基隆鎖管季登場 碧砂漁港湧現人潮吃小卷看表演 夜釣體驗開放報名

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，...

基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具...

花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設...

宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工

宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，...

國旅旺季不旺 花蓮慘澹宜蘭衰退

花蓮今年暑假住房率平日2成5、假日4成5，不同以往暑期熱鬧氣氛，街道顯得冷清，旅宿業者嘆，國旅「旺季不旺」，宜蘭也有衰退...

宜蘭將辦14部風機設置說明會 立委吳宗憲反對並預告9月2日到場抗議

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方，如今確實將於9月2日舉辦說明會。國民黨立委吳宗憲表示，絕對會「逆風前行」到場反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。