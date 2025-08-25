聽新聞
宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工
宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，代理縣長林茂盛昨視察將動工的「蘭陽溫泉浴計畫」，親水公園原游池將改造溫泉泡湯設施，拚2027年2月完工。
交通部推動地方觀光旅遊環境升級亮點計畫，宜蘭縣以「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」向觀光署提案，在各縣市競爭下脫穎而出，拿下2億多補助，其中親水公園溫泉泡湯設施是補助計畫重點，林茂盛昨前往視察並說明計畫內容。
宜蘭2021年7月成功探得冬山河親水公園溫泉資源，在中央、地方及民間組織協力下，去年元月爭取交通部把親水公園公告畫為宜蘭第4個溫泉區，同年7月交通部核定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」。
其中子計畫「蘭陽溫泉浴計畫」即將動工，親水公園原來的游泳池將改造成溫泉泡湯設施，包含大眾泡湯池及個人湯屋，兩期工程經費1億4600萬元，預計2027年2月完工，完成後可容納150至200名遊客泡湯、泡腳及煮蛋等遊憩。
