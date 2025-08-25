花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設備，且起重機多處生鏽損壞停用。縣府回應，已請技師鑑定結構安全，會評估後續處理方式。

有石梯漁港漁民表示，起重機蓋好後曾試吊漁船，不知是起重機鋼架太細還是其他原因，整個起重機一直晃動，擔心若頻繁吊船可能會垮掉，後來都不敢使用。

花蓮縣府2018年提報花東二期計畫，分別爭取中央1124萬及403萬元，在花蓮漁港跟石梯漁港新建固定式起重機等設施，解決漁民吊放漁船需求，每年預計可上架漁船約41艘。

不過，花蓮縣審計室查核發現，縣府在2座公共設施工程招標前，未妥善處理竣工後維護管理事務，且專業技術人力未到位，有取得竣工檢查合格證，仍無法依計畫使用提供漁船上架服務。

縣府農業處長陳淑雯表示，當初新建起重機廠商有依規定按圖施工，2座固定式起重機經多次地震考驗，結構可能受影響，已委請結構技師公會鑑定評估，報告出爐後，將確認設施保管年限，再請示中央審計部、農業部等後續處理方式。

