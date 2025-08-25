聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮石梯漁港起重機曾因吊漁船會晃動，使用率不高，縣府將請結構技師公會鑑定。記者王思慧／攝影
花蓮石梯漁港起重機曾因吊漁船會晃動，使用率不高，縣府將請結構技師公會鑑定。記者王思慧／攝影

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設備，且起重機多處生鏽損壞停用。縣府回應，已請技師鑑定結構安全，會評估後續處理方式。

有石梯漁港漁民表示，起重機蓋好後曾試吊漁船，不知是起重機鋼架太細還是其他原因，整個起重機一直晃動，擔心若頻繁吊船可能會垮掉，後來都不敢使用。

花蓮縣府2018年提報花東二期計畫，分別爭取中央1124萬及403萬元，在花蓮漁港跟石梯漁港新建固定式起重機等設施，解決漁民吊放漁船需求，每年預計可上架漁船約41艘。

不過，花蓮縣審計室查核發現，縣府在2座公共設施工程招標前，未妥善處理竣工後維護管理事務，且專業技術人力未到位，有取得竣工檢查合格證，仍無法依計畫使用提供漁船上架服務。

縣府農業處長陳淑雯表示，當初新建起重機廠商有依規定按圖施工，2座固定式起重機經多次地震考驗，結構可能受影響，已委請結構技師公會鑑定評估，報告出爐後，將確認設施保管年限，再請示中央審計部、農業部等後續處理方式。

延伸閱讀

花蓮民宿枕頭髒、繡有「監獄」字樣 房客錯愕：太糟糕

花蓮2漁港起重機閒置6年挨批 縣府已委請鑒定結構

旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

相關新聞

基隆鎖管季登場 碧砂漁港湧現人潮吃小卷看表演 夜釣體驗開放報名

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，...

基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具...

花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設...

宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工

宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，...

國旅旺季不旺 花蓮慘澹宜蘭衰退

花蓮今年暑假住房率平日2成5、假日4成5，不同以往暑期熱鬧氣氛，街道顯得冷清，旅宿業者嘆，國旅「旺季不旺」，宜蘭也有衰退...

宜蘭將辦14部風機設置說明會 立委吳宗憲反對並預告9月2日到場抗議

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方，如今確實將於9月2日舉辦說明會。國民黨立委吳宗憲表示，絕對會「逆風前行」到場反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。