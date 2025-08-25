聽新聞
0:00 / 0:00

基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具管理系統，納管率將提升為7成以上。商借制度會朝中心人員專職化，具候用校長資格等方向執行，兼顧專業和平衡學校人力需求。

基隆市立國中小學2019年起推動數位學習，至2024年9月底各校配置載具累計1萬1887台，依教育部建置行動載具管理系統資訊顯示，基隆市僅7369台納入管理，比率約62％，近4成未納管。

審計報告說，若無法運用管理系統掌握載具使用情況，對是否下載非法軟體與學生使用安全等，將形成盲點。

另，基市府有訂定商借要點，商借教師以1個學年度為原則，有必要以延長2次為限，每次延長最長1個學年度。商借教師返校服務後，應服務2學年度以上才能再商借。審計報告查出，部分教師借調逾4、5個學年度，或返校僅1個學年度即再度借調。原服務學校須另聘代理或代課教師，影響學生受教權，也增加經費負擔。

教育處表示，教育部歷年共撥補基隆7369台學習載具，這些全數納管，另外4518台載具是學校自購，或家長、善心人士捐贈，才未納入教育部系統列管。教育部撥補的載具今年3至5月平均使用率94.65%，教育部2026年起全面推動「生生有載具」，改由市府自建行動載具管理系統，各校載具納管率可望達7成以上。

商借教師部分，因教育事務日益繁複，有借重教師專業需求，未來將朝中心人員專職化，以具候用校長資格者為主。

延伸閱讀

基隆人在法國公墓辦普度 法國在台協會主任龍燁：友誼長存 延續記憶

祖父母節活動科教館登場 「祖孫玩AI」再現阿公阿嬤的回憶

非中央撥補平板未納管有隱憂 基市：明年自建系統管理 使用率已達94%

影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

相關新聞

基隆鎖管季登場 碧砂漁港湧現人潮吃小卷看表演 夜釣體驗開放報名

2025基隆鎖管季昨天在碧砂漁港登場，白天辦夏日派對，晚會安排人氣樂團原子邦妮壓軸演出，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，...

基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具...

花蓮千萬蓋漁船起重機 漁民不敢用？

花蓮縣府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，遭審計部指近年未維護管理設...

宜蘭第4個溫泉區 冬山河親水公園動工

宜蘭有礁溪、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處有豐沛溫泉資源的新開發區，縣府向觀光署提案拿下2億3800萬元補助，...

國旅旺季不旺 花蓮慘澹宜蘭衰退

花蓮今年暑假住房率平日2成5、假日4成5，不同以往暑期熱鬧氣氛，街道顯得冷清，旅宿業者嘆，國旅「旺季不旺」，宜蘭也有衰退...

宜蘭將辦14部風機設置說明會 立委吳宗憲反對並預告9月2日到場抗議

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方，如今確實將於9月2日舉辦說明會。國民黨立委吳宗憲表示，絕對會「逆風前行」到場反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。