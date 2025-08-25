基市中小學平板使用 將自建管理系統納管

審計報告關注基隆市國中小學行動載具使用率及管理不夠到位，及教師商借不符規範等議題，基市府教育處表示，明年改由市府自建載具管理系統，納管率將提升為7成以上。商借制度會朝中心人員專職化，具候用校長資格等方向執行，兼顧專業和平衡學校人力需求。

基隆市立國中小學2019年起推動數位學習，至2024年9月底各校配置載具累計1萬1887台，依教育部建置行動載具管理系統資訊顯示，基隆市僅7369台納入管理，比率約62％，近4成未納管。

審計報告說，若無法運用管理系統掌握載具使用情況，對是否下載非法軟體與學生使用安全等，將形成盲點。

另，基市府有訂定商借要點，商借教師以1個學年度為原則，有必要以延長2次為限，每次延長最長1個學年度。商借教師返校服務後，應服務2學年度以上才能再商借。審計報告查出，部分教師借調逾4、5個學年度，或返校僅1個學年度即再度借調。原服務學校須另聘代理或代課教師，影響學生受教權，也增加經費負擔。

教育處表示，教育部歷年共撥補基隆7369台學習載具，這些全數納管，另外4518台載具是學校自購，或家長、善心人士捐贈，才未納入教育部系統列管。教育部撥補的載具今年3至5月平均使用率94.65%，教育部2026年起全面推動「生生有載具」，改由市府自建行動載具管理系統，各校載具納管率可望達7成以上。

商借教師部分，因教育事務日益繁複，有借重教師專業需求，未來將朝中心人員專職化，以具候用校長資格者為主。

商品推薦