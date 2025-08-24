宜蘭將辦14部風機設置說明會 立委吳宗憲反對並預告9月2日到場抗議

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方。圖／吳宗憲辦公室提供
傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方。圖／吳宗憲辦公室提供

傳出宜蘭沿海要蓋14部風力發電，震驚地方，如今確實將於9月2日舉辦說明會。國民黨立委吳宗憲表示，絕對會「逆風前行」到場反對，要求撤回開發案，目前西部經驗顯示居民已飽受低頻噪音跟眩影的影響，科學期刊也證實對人體有害，為何東部還要推？為宜蘭世代子孫，大家都不是局外人。

吳宗憲指出，台亞風能旗下的「東風電力股份有限公司籌備處」兩周前在台東大武鄉舉辦環評前說明會，打算在太麻里、大武、達仁設置33 支陸域風機，遭受地方民眾強力反對；同間公司旗下「宜風電力股份有限公司籌備處」則將於9月2日舉辦相關說明會。

「逆風前行，反對宜蘭裝設14部風機」吳宗憲說明，若沒有反對聲音且走完流程，五結鄉、蘇澳鎮將會有14部風機，未來一定更多，他會到現場表達反對與提出強烈抗議，要求停止一切開發進程，並撤回開發案，堅決反對風力發電吃掉蘭陽的美好生態與生活品質。

吳宗憲提到，彰化縣是陸域風機的重災區，目前除了已設置的沿岸117座風機，還有90座風機正在申請開發程序，密度十分驚人，在開始發電後，除了鄰近文蛤收成銳減，周遭民眾也飽受低頻噪音跟眩影的影響，有長輩只能搬離。據中研院於「Nature portfolio」科學期刊發表的論文，首度證實陸域風機產生的低頻噪音，導致頭痛、耳鳴、睡眠障礙等各種健康問題，且可能增加癲癇、心血管和冠心病的風險。

吳宗憲認為，西部已激烈抗議，為何東部還要推？不只是看中人少、聲音又小，還有可能是一種新的煉金術，地球公民基金會就曾指出，業者主要目的是炒作及融資，等開發許可拿到、土地變更完後地價翻漲數十倍，業者轉手就把開發案賣掉，台亞風能開發案過去就有相關案例。

吳宗憲還說，當美國總統川普發文怒轟依賴風力發電和太陽能的州，都面臨創新高的電費和能源成本，這是世紀騙局，不會批准風力發電或摧殘農民的太陽能，美國的愚蠢時代已經結束，台灣還在做什麼？為了世世代代宜蘭子孫的健康以及美麗海岸線，大家都不是局外人。

宜蘭 低頻 噪音

