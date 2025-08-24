快訊

14支風機插蘭陽溪沿海！業者下周開說明會 地方怒吼：沒有妥協餘地

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜風電力股份有限公司籌備處訂9月2日上午10時在五結鄉成興村老人福利中心，舉辦「宜風陸域風力發電計畫影響說明會」，地方得知消息，群起反彈。記者戴永華／翻攝
宜風電力股份有限公司籌備處訂9月2日上午10時在五結鄉成興村老人福利中心，舉辦「宜風陸域風力發電計畫影響說明會」，地方得知消息，群起反彈。記者戴永華／翻攝

宜蘭海岸線風景優美，月前傳出民間業者要來設置風力發電廠，相中五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域裝設14部風力發電機，500公尺設一部風機，長達7公里，地方聞訊群起反彈；未料業者仍訂9月2日開環境影響說明會，民眾網路瘋傳業者的開會通知強調「反對到底」，「沒有妥協餘地」。

台亞風能旗下「東風電力股份有限公司籌備處」日前才在台東大武鄉舉辦環評前說明會，打算設置33支陸域風機，遭地方民眾反對高喊「滾出去」！同樣一間公司旗下的「宜風電力股份有限公司籌備處」訂9月2日上午10時在五結鄉成興村老人福利中心，依據開發行為環境影響評估作業準則的規定，舉辦「宜風陸域風力發電計畫影響說明會」。

業者計畫在蘭陽溪口的南北，從五結鄉季新村到蘇澳鎮頂寮里裝設14部風力發電機，風機緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區，是國家級重要濕地，也緊鄰52甲濕地，是重要的候鳥棲息地，生態地位相當重要。民眾抗議「風機蓋在重要溼地，太浮誇」、「風機低頻對水中生物影響大，不該為綠電毀了環境」。

立委吳宗憲表示，9月2日環境影響說明會是正式的行政程序，目前國內對陸域風機開發唯一的限制是「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條，除了保護區及保安林地外，僅限制風機距離500公尺內如果有建築物，必須環評，從宜風的風力發電示意圖，風機距離民宅大部分都低於500公尺，衝擊居民生活健康。

吳宗憲說，彰化縣是陸域風機重災區，目前除了已設置的117座風機，還有90座風機正進行申請開發，密度驚人，在發電後造成文蛤收成銳減，周遭民眾也飽受低頻噪音與眩影的影響。

「西部已激烈抗議，為何東部還要推？」吳宗憲說，這可能是一種新的煉金術，地球公民基金會就曾指出，有些業者為了炒作及融資，等開發許可拿到、土地變更完後地價翻漲，業者轉手就賣掉開發案。台亞風能開發公司在彰化芳苑鄉外海的環洋風場，於通過環評取得開發權就轉售80%股權給法國再生能源集團。

吳宗憲強調，光電與人爭地，台東已表達強烈抗議，如今陸域風機設在蘭陽溪口保護區，宜蘭也會逆風前行、抗爭到底。

議長張勝德今天在臉書貼文反對，蘇澳鎮長李明哲與五結鄉長沈德茂亦持反對立場，沈德茂說，風機產生的噪音和風砂影響居民生活；縣議員沈信雄說「沒有妥協的餘地」；簡松樹表示，業者若一意孤行，將發動大規模抗爭。

民間風電業者計畫從五結鄉季新村到蘇澳鎮頂寮里裝設14部風力發電機，風機緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區，是國家級重要濕地，也緊鄰52甲濕地，是重要的候鳥棲息地，引起地方質疑及抗議。圖／翻攝業者開發計畫示意圖
民間風電業者計畫從五結鄉季新村到蘇澳鎮頂寮里裝設14部風力發電機，風機緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區，是國家級重要濕地，也緊鄰52甲濕地，是重要的候鳥棲息地，引起地方質疑及抗議。圖／翻攝業者開發計畫示意圖

