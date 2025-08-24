快訊

花蓮民宿枕頭髒、繡有「監獄」字樣 房客錯愕：太糟糕

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
有遊客入住花蓮車站前一間民宿，發現枕套泛黃看起來有髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字，讓遊客感到錯愕。圖／翻攝臉書爆廢公社
一名來自北部遊客月初到花蓮旅遊，入住車站前一間民宿，發現枕套泛黃看起來有髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字，讓遊客十分錯愕。業者低調表示，客人反應後都有更換，枕頭會有「監獄」字樣，是因另有監獄風格的民宿，並非是監獄的寢具用品。

這名吳姓遊客上社群平台貼文，「花蓮這間民宿，枕頭套上面不只髒，還有監獄字，是正常的嗎？」遊客指出，當初找價格1千以下的住宿，到場後是採自助入住，鑰匙都掛在牆壁邊，叫旅客自己拿鑰匙進房間，感覺管制很鬆散；進房後發現枕套很髒，當下就請業者來換，號稱電梯民宿但電梯不能用，這樣的價格雖然不會期待多高的品質，「但也真的太糟糕了」。

根據網路評價，發現該民宿近半年來多數負評，主要內容為枕套、環境、廁所髒汙、隔音差等問題，還有廁所積水、電梯故障，而正面評價就是便宜、離車站很近。

業者對此婉拒受訪，僅表示對於顧客反應有更換枕頭，強調備品都有送洗，繡有「監獄」字樣，是因為自己有另一家監獄風格的民宿。

花蓮縣政府觀光處觀光產業科長鄭立渝指出，對於顧客投訴會詳細詢問，若消費爭議未獲妥善處理，旅客可向當地政府反映，政府將即時協助或輔導，讓各地來花蓮遊玩的遊客，都可以得到很好的服務品質。這間民宿經查是合法的民宿，暑假期間每晚房價約為500元至1000元，價格比較親民。

