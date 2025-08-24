快訊

宜蘭國際綠色影展「戲院場」即將登場 精選10部影片免費看抽好禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際綠色影展以「流動」為主題，精選25部來自世界與台灣環境影像作品，深受民眾歡迎的「戲院場」即將登場。記者戴永華／攝影
宜蘭國際綠色影展以「流動」為主題，精選25部來自世界與台灣環境影像作品，深受民眾歡迎的「戲院場」即將登場。記者戴永華／攝影

2025宜蘭國際綠色影展戲院場將於8月30日起連續3個周末，在新月影城放映20場次，「戲院場」精選來自世界各地與台灣共10部精彩作品，涵蓋動畫、劇情與紀錄片，從海洋、流域、森林到人心，串聯起多元且深刻的環境議題，其中更有4部是台灣首映，請線上登記預約座位。

4部首映作品引人注目，雖橫跨地域與文化，卻在影像中共同呼應時代的緊迫與希望，包括《浪板上的革命》透過承載數千個菸頭的衝浪板，挑戰全球菸草產業對海洋污染的責任；《海角勇者》記錄南非原住民社群與跨國石油公司對抗，守護世代相傳的海岸；《游動的靈魂》以鮭魚生命循環，展現原住民文化與現代經濟的衝突與共生；《父親消失的那片土地》從肯亞少年的追尋出發，將父親的謎團化為對氣候危機的深刻覺醒。

縣環保局表示，今年影展以「流動」為核心精神，除了呈現環境變遷，更聚焦於人們如何在災難、遷徙、抗爭與親情間尋找自身的位置，其中多部重量級作品：無聲動畫《喵的奇幻漂流》以黑貓的漂泊旅程隱喻災後的共生；《宮﨑駿的奇幻世界》首次完整回顧動畫大師作品中的自然意識；《北極小迷狐》透過北極狐夫妻在暖化環境下的生存挑戰，揭示新生命的困境。

台灣導演李景白的《沈睡的水下巨人》花4年拍攝、600次下潛，細膩揭開沈船孕育的海洋生態祕境；《西伯利亞冰與火》帶領觀眾直視失控野火肆虐針葉林的嚴峻現實；《征服山的少年》則在迷霧山林間，述說親情與勇氣如何在失散與重逢中流轉，展現人性的溫暖與堅韌。

新月影城放映日期8月30日與31日、9月6日與7日、9月13日與14日，免費看電影還有好康，民眾準時入場參加抽獎，贈品有蒲草吸管組、咖啡禮盒與島嶼茶包，另也同步推出觀影集點，在活動摺頁集滿3、6、9場次點數，即可兌換香氛片、咖啡包等紀念禮，戲院場座位有限，建議民眾線上預約，現場提供少量候補，詳細場次資訊可上網搜尋「宜蘭國際綠色影展」或臉書粉絲專頁。

導演李景白的《沈睡的水下巨人》花了4年時間拍攝、600次下潛，細膩揭開沈船孕育的海洋生態祕境。圖／環保局提供
導演李景白的《沈睡的水下巨人》花了4年時間拍攝、600次下潛，細膩揭開沈船孕育的海洋生態祕境。圖／環保局提供
導演李景白的《沈睡的水下巨人》花了4年時間拍攝、600次下潛，細膩揭開沈船孕育的海洋生態祕境。記者戴永華／攝影
導演李景白的《沈睡的水下巨人》花了4年時間拍攝、600次下潛，細膩揭開沈船孕育的海洋生態祕境。記者戴永華／攝影

