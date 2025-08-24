活化冬山河親水公園 宜縣府規劃興建溫泉園區
為活化再升級冬山河親水公園，宜蘭縣政府民國110年於當地探測到溫泉資源後，向中央順利爭取到溫泉園區建設經費補助，縣府將打造為泡湯、泡腳及煮蛋的園區，預計116年2月完工。
宜蘭縣工商旅遊處今天表示，冬山河親水公園在民國83年6月完工啟用後，近年來幾乎只在夏天舉辦宜蘭國際童玩藝術節時，吸引較多遊客造訪。為活化觀光效益，縣府於民國110年於當地探測到溫泉資源，之後獲交通部核定將親水公園劃定公告為溫泉區；這也是宜蘭縣繼礁溪、蘇澳及員山之後，第4處溫泉區。
工旅處指出，縣府之後以親水公園溫泉資源的「蘭陽溫泉浴計畫」，規劃興建泡湯、泡腳及煮蛋等區域，並向交通部觀光署提案後，獲得核定及經費補助，目前工程已發包，預計民國116年2月完工，之後希望可以順利驗收啟用，屆時將可容納150名至200名遊客使用。
