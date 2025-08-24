快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆人在法國公墓辦普度 法國在台協會主任龍燁：友誼長存 延續記憶

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供

基隆市清法戰爭紀念園區所在地的中正區正砂社區發展協會，今天舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的法軍將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。

「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，是2025乙巳鷄籠中元祭系列活動之，基隆市副市長邱佩琳今天代表市長謝國樑參加，法國在台協會主任龍燁也到場，還有今年中元祭主普吳姓宗親會主委吳春成、基隆市文化觀光局長江亭玫等人出席，一同表達對先人的敬意與深切悼念。

清法戰爭紀念園區的前身是法國公墓，是基隆的市定古蹟。正砂社區發展協會推動多年的中元普度儀式，不僅追思長眠於此的法國軍人與清軍將士，更展現鷄籠中元祭「多元包容、悲天憫人」的核心精神，成為連結歷史、宗教與文化的重要象徵。

清法戰爭紀念園區中元普度儀式，從悼祭儀式、獻香祭拜、法師誦經和繞行園區，過程肅穆，不僅紀念法國軍人，也對清法戰爭中殉職的清軍將士致上敬意。

邱佩琳表示，儀式開始前與龍燁談話，對方提及法國歷史上雖曾遠征多國，卻只有在基隆，每年會以莊嚴儀式追思法國軍人。她認為透過普度儀式，讓異鄉靈魂在這片土地感受到溫暖與撫慰，也彰顯基隆市民以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。

龍燁致詞時，感謝基隆市政府與在地社區對法國公墓的用心守護，讓這項儀式得以傳承。這座公墓不僅是歷史遺址，更是台法的精神連結，期盼台法友誼長存，歷史記憶代代延續。

基隆市政府表示，這場跨國性的中元普度，不只是追思先人的祭祀儀式，更展現基隆以文化延續歷史，以儀典凝聚情感的力量，讓世界看見基隆多元、包容且溫暖的文化風貌。

基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供
基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供

基隆 法國 普度

延伸閱讀

派兵烏國維和？義副總理嗆「馬克宏自己去」 德內部爭論不休

影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

影／基隆中和路集合式住宅頂樓凌晨傳爆炸聲大火 疏散數十住戶

影／好兄弟到陽間接受供養 基隆開基老大公廟開龕門

相關新聞

旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

花蓮今年暑假住房率平日只有2成5、假日4成5，街道十分冷清，旅宿業者認為，縣內呈現旅遊「旺季不旺」情況，希望政府從交通、...

花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

花蓮縣政府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，可協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，但今年遭審計部點名，認...

花蓮民宿枕頭髒、繡有「監獄」字樣 房客錯愕：太糟糕

一名來自北部遊客月初到花蓮旅遊，入住車站前一間民宿，發現枕套泛黃看起來有髒汙，其中一個還繡有「監獄」兩字，讓遊客十分錯愕...

宜蘭國際綠色影展「戲院場」即將登場 精選10部影片免費看抽好禮

2025宜蘭國際綠色影展戲院場將於8月30日起連續3個周末，在新月影城放映20場次，「戲院場」精選來自世界各地與台灣共1...

基隆人在法國公墓辦普度 法國在台協會主任龍燁：友誼長存 延續記憶

基隆市清法戰爭紀念園區所在地的中正區正砂社區發展協會，今天舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的法軍...

國人瘋出國讓宜蘭暑假住宿「旺季不旺」 車流塞爆雪隧多是1日遊客

今年暑假大家瘋出國旅遊，造成國旅市場「旺季不旺」。宜蘭溪南地區因為童玩節活動的吸客效應，民宿的暑假住房率大約六成，至於溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。