基隆人在法國公墓辦普度 法國在台協會主任龍燁：友誼長存 延續記憶

基隆市清法戰爭紀念園區所在地的中正區正砂社區發展協會，今天舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的法軍將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。

「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，是2025乙巳鷄籠中元祭系列活動之，基隆市副市長邱佩琳今天代表市長謝國樑參加，法國在台協會主任龍燁也到場，還有今年中元祭主普吳姓宗親會主委吳春成、基隆市文化觀光局長江亭玫等人出席，一同表達對先人的敬意與深切悼念。

清法戰爭紀念園區的前身是法國公墓，是基隆的市定古蹟。正砂社區發展協會推動多年的中元普度儀式，不僅追思長眠於此的法國軍人與清軍將士，更展現鷄籠中元祭「多元包容、悲天憫人」的核心精神，成為連結歷史、宗教與文化的重要象徵。

清法戰爭紀念園區中元普度儀式，從悼祭儀式、獻香祭拜、法師誦經和繞行園區，過程肅穆，不僅紀念法國軍人，也對清法戰爭中殉職的清軍將士致上敬意。

邱佩琳表示，儀式開始前與龍燁談話，對方提及法國歷史上雖曾遠征多國，卻只有在基隆，每年會以莊嚴儀式追思法國軍人。她認為透過普度儀式，讓異鄉靈魂在這片土地感受到溫暖與撫慰，也彰顯基隆市民以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。

龍燁致詞時，感謝基隆市政府與在地社區對法國公墓的用心守護，讓這項儀式得以傳承。這座公墓不僅是歷史遺址，更是台法的精神連結，期盼台法友誼長存，歷史記憶代代延續。

基隆市政府表示，這場跨國性的中元普度，不只是追思先人的祭祀儀式，更展現基隆以文化延續歷史，以儀典凝聚情感的力量，讓世界看見基隆多元、包容且溫暖的文化風貌。 基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供 基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供 基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供 基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供 基隆市正砂社區發展協會今在清法戰爭紀念園區，舉辦「異國靈情．菩提佛心」中元普度儀式，悼念清法戰爭犧牲的兩地將士，彰顯基隆人以寬廣胸懷擁抱歷史與異國文化的真摯情感。圖／基市府提供

商品推薦