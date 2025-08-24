國人瘋出國讓宜蘭暑假住宿「旺季不旺」 車流塞爆雪隧多是1日遊客

今年暑假大家瘋出國旅遊，造成國旅市場「旺季不旺」。宜蘭溪南地區因為童玩節活動的吸客效應，民宿的暑假住房率大約六成，至於溪北的旅宿狀況比溪南差，住房率約四至五成，跟以前暑假七、八成的住房率，簡直不能比。

原以為南部遭遇水患，使得遊客往宜蘭跑，多少幫助拉抬住房率。但宜蘭縣旅館商業同業公會發現，其實差不了多少，受惠有限， 塞爆雪隧的車流量很多是1日遊客人，或宜蘭往返台北的上班族，不是住宿客人。

宜蘭縣旅館商業同業公會理事長王文新說，全台人口有2300萬人，今年以來平均2至3人中就有1人出國旅遊，搶走國內旅遊市場，6月沒有什麼節日，部分業者賠錢經營，大家期待暑假旺季帶進收益，事實上有些業者幾乎也只能打平，有賺也賺不多。

王文新說，宜蘭暑假經歷2個颱風外圍環流掃過，位於冬山河親水公園的童玩節還能創下47萬的入園人次，這成績已經很不錯了，拉抬周邊民宿生意大約有六成住宿率，溪北地區的旅宿業平均住宿率四至五成。

暑假的假日雪隧塞車，平常日也是車多壅塞，原以為是中南部水患，遊客跑到宜蘭玩。王文新說，其實看不出太大差異，根據統計宜蘭旅宿業營收大幅遽降，但雪隧的車流未減少，很多都是1日遊客，宜蘭吃喝就回去了，此外宜蘭往返台北的上班族也非常多，這些都不是遊客，並未反應在住房率數字。

