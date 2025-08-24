火車停駛24年記憶不褪色 千人齊聚台東舊火車站吃早餐

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台鐵台東舊站今早舉辦千人早餐，串聯不同世代的車站記憶。圖／台東縣府提供
台鐵台東舊站今早舉辦千人早餐，串聯不同世代的車站記憶。圖／台東縣府提供

台東火車站是許多人的共同記憶，縣府爭取經費修繕並與台鐵合作活化舊站特區，今早舉辦「舊站早安千人早餐」活動，回顧60年精彩歷史。從鐵花村、新生路微光集、波浪屋，到開幕不久的「機關車庫1917 TEA HOUSE」，縣府逐步塑造出兼具文化特色與觀光價值的城市亮點。

2001年台鐵台東舊站裁撤、新站啟用，火車已經不再駛入台東市區。今早台東縣府規畫「穿越60年鐵道歲月回味之旅」，攜手雲品國際酒店在舊站特區機關車庫旁舉辦千人早餐，縣長饒慶鈴與千名縣民在歷史氛圍下享用早餐。

正聲廣播公司台東廣播電台配合直播，模擬懷舊廣播場景，穿插專訪與經典金曲，搭配在地表演團隊的演出，讓活動更添濃厚情感與時代感，勾起無數人美好回憶。

饒慶鈴指出，無論是離鄉求學、外出工作或節日返鄉，車站始終是情感的交會點，台東舊火車站承載許多人的回憶；舊站特區是全台少有，位於市區中未完全開發的精華地段，也是台東市區的蛋黃區，火車站搬遷後，適合發展具有臺東觀光特色的特區。

顯府指出，機關車庫始建於1917年，是東台灣僅存的木構造機關車庫，見證鐵道發展歷史。近年縣府爭取經費與台鐵合作活化舊站特區，此次活動希望讓更多人重新認識舊站，並藉由在鐵道旁用餐的特別體驗，將舊火車站再次融入日常生活。

