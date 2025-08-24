火車停駛24年記憶不褪色 千人齊聚台東舊火車站吃早餐
台東舊火車站是許多人的共同記憶，縣府爭取經費修繕並與台鐵合作活化舊站特區，今早舉辦「舊站早安千人早餐」活動，回顧60年精彩歷史。從鐵花村、新生路微光集、波浪屋，到開幕不久的「機關車庫1917 TEA HOUSE」，縣府逐步塑造出兼具文化特色與觀光價值的城市亮點。
2001年台鐵台東舊站裁撤、新站啟用，火車已經不再駛入台東市區。今早台東縣府規畫「穿越60年鐵道歲月回味之旅」，攜手雲品國際酒店在舊站特區機關車庫旁舉辦千人早餐，縣長饒慶鈴與千名縣民在歷史氛圍下享用早餐。
正聲廣播公司台東廣播電台配合直播，模擬懷舊廣播場景，穿插專訪與經典金曲，搭配在地表演團隊的演出，讓活動更添濃厚情感與時代感，勾起無數人美好回憶。
饒慶鈴指出，無論是離鄉求學、外出工作或節日返鄉，車站始終是情感的交會點，台東舊火車站承載許多人的回憶；舊站特區是全台少有，位於市區中未完全開發的精華地段，也是台東市區的蛋黃區，火車站搬遷後，適合發展具有臺東觀光特色的特區。
顯府指出，機關車庫始建於1917年，是東台灣僅存的木構造機關車庫，見證鐵道發展歷史。近年縣府爭取經費與台鐵合作活化舊站特區，此次活動希望讓更多人重新認識舊站，並藉由在鐵道旁用餐的特別體驗，將舊火車站再次融入日常生活。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言