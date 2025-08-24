非中央撥補平板未納管有隱憂 基市：明年自建系統管理 使用率已達94%

審計部總決算審核報告提及基隆市國中小學，行動載具使用率及管理、教師商借作業有待改進。基市府教育處今天表示，明年改由市府自建載具管理系統，納管率將提升至7成以上。商借制度會朝中心人員專職化，具候用校長資格等方向執行，兼顧專業和平衡學校人力需求。

基隆市立國民中小學聘任專任教師，配合政策以行動載具及網路輔助教學，培養學生運用科技進行自主學習。市府另訂定商借教師協助教育處各業務科、各中心及國教輔導團等單位事務。審核部在113年總決算審核報告，點出這兩項工作都有待精進。

審計報告指出，基隆市立國中小學2019年起推動數位學習，至2024年9月底各校配置載具累計1萬1887台，但依教育部建置行動載具管理系統資訊顯示，基隆市僅7369台納入管理，比率約62％，有近4成未納管。

細分各校載具納管比率，有16所學校低於20％，約占總校數29.63％，更有3校納管比率不足3％。運用管理系統無法掌握未納管載具，是否低度利用，或下載非法軟體與學生使用安全情形。

審計報告也提及基隆市市立學校112學年度教師數及學生數合計2萬3195 人，配置學習載具1萬1887台計算，約每2人配置1台，但各校人數及配置載具比例不一，介於3.98人至0.84人配置1台。

審計單位分析學習載具分配情況，東光國小配置143台，超過全校師生120人，即每0.84人配置1台，另外有27所學校1至2人配置1台，26所學校2至4人配置1台，各校配置比率存在差距，市府應督促辦理系統納管作業，並改善配置差距情形，提升使用效益及學生使用安全。

基市府有訂定商借中小學或幼兒園教師協助服務實施要點，教育處各業務科、各中心及國教輔導團等單位，可依規定商借教師辦理相關事務。審計單位認為，借調期間原服務學校須另聘代理教師，除增加經費，也影響學生受教權，應審慎評估借調人數是否妥適。

商借實施要點規定，商借教師以1個學年度為原則，有延長必要者以延長2次為限，每次延長最長1個學年度。商借教師返校服務後，應服務2學年度以上始得再商借。每一學年度商借教師人數，除編餘缺教師外，以27人為限，商借教師原服務學校應視實際需要，在商借期間聘用代理或代課教師。

基隆市立國中小正式教師，109至113學年度借調至教育處各業務科、各中心及國教輔導團等單位，不含編餘缺教師24人，分別為23、23、28、21及42人，113年借調人數加上編餘缺教師共66人，已超過教育處預算專任員額47人。

審計報告查出，部分教師借調逾4個學年，甚至有超過5個學年度，或返校後僅1個學年度，即再度借調。部分學校被借調逾3名教師，部分學校借調比率逾10％，原服務學校都須另聘代理或代課教師，影響學生受教權及增加經費負擔，市府應依借調規定辦理，確保教學品質及授課延續。

教育處表示，教育部歷年共計撥補基隆7369台學習載具，教育部行動裝置管理系統全數納管，另外的4518台載具是學校自購，或是家長、善心人士捐贈，所以未納入教育部系統列管。

教育處說，教育部納管的載具今年3至5月平均使用率為94.65%，尚稱穩定，後續將視各校使用狀況，管理載具調撥作業。教育部115年起全面推動「生生有載具」，並改由市府自建行動載具管理系統，評估各校載具納管率將可提升至7成以上。

商借教師部分，教育處指113年度因應中央頒布「國民教育及特殊教育輔導團與中心組織運作辦法」，市府增設相關任務編組，因此要延攬現場具相關專長教師，以全時或部分時間支援。教育事務日益繁複，確有借重現場教師專業實際需求，未來將朝中心人員專職化，並以具候用校長資格等方向，兼顧專業並平衡學校人力需求。

