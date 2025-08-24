親水公園泡溫泉！ 2.38億打造冬山河遊憩亮點「蘭陽溫泉浴」將開工

交通部推動地方觀光旅遊環境升級亮點計畫，宜蘭縣以「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」向交通部觀光署提案，在各縣市競爭激烈下脫穎而出，拿下2億3800萬元補助，其中親水公園溫泉泡湯設施是補助計畫重點，代理縣長林茂盛今天前往視察並說明計畫內容。

宜蘭有知名礁溪溫泉、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處發現擁有豐沛溫泉資源的新開發區，這次交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（113~116年）重要廊帶亮點營造計畫」共16個縣市政府提案，6個縣市雀屏中選，這也是宜蘭縣繼年前的「蘭海鐵道五漁村」計畫後，再度於競爭型計畫中獲中央補助。

交通部觀光署為協助地方進行重點旅遊環境整備，提升服務質量及就業機會，推動觀光旅遊環境升級重要廊帶亮點營造，由各縣市政府提案競爭。宜蘭於110年7月成功探得冬山河親水公園溫泉資源，在中央、地方政府、各級民代與民間組織共同協力下，去年元月爭取交通部把親水公園公告劃為宜蘭第4個溫泉區，同年7月交通部核定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」。

其中子計畫「蘭陽溫泉浴計畫」即將動工，工程內容把親水公園原來的游泳池改造成溫泉泡湯設施，包含大眾泡湯池及個人湯屋，兩期工程經費1億4600萬元，預計116年2月完工，完成後可同時容納150至200位遊客泡湯、泡腳及煮蛋相關設施。

代理縣長林茂盛今進行「蘭陽溫泉浴」施工前視察，邀集民代、公所及民間協會組織參與，說明計畫內容，除了溫泉泡湯設施等相關硬體計畫，相關軟體規劃、行銷宣傳活動也同步進行，期待在地方組織及旅宿業等民間力量合作下，擴充遊憩能量，未來國內外遊客夏遊童玩節、秋冬享受溫泉泡湯，形塑冬山河優質旅遊廊帶。

