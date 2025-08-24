快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅蛋糕曝光 神還原六四分斜瀏海

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

親水公園泡溫泉！ 2.38億打造冬山河遊憩亮點「蘭陽溫泉浴」將開工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「蘭陽溫泉浴」個人湯屋模擬圖。圖／縣政府提供
「蘭陽溫泉浴」個人湯屋模擬圖。圖／縣政府提供

交通部推動地方觀光旅遊環境升級亮點計畫，宜蘭縣以「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」向交通部觀光署提案，在各縣市競爭激烈下脫穎而出，拿下2億3800萬元補助，其中親水公園溫泉泡湯設施是補助計畫重點，代理縣長林茂盛今天前往視察並說明計畫內容。

宜蘭有知名礁溪溫泉、蘇澳及員山溫泉區，冬山河親水公園是第4處發現擁有豐沛溫泉資源的新開發區，這次交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（113~116年）重要廊帶亮點營造計畫」共16個縣市政府提案，6個縣市雀屏中選，這也是宜蘭縣繼年前的「蘭海鐵道五漁村」計畫後，再度於競爭型計畫中獲中央補助。

交通部觀光署為協助地方進行重點旅遊環境整備，提升服務質量及就業機會，推動觀光旅遊環境升級重要廊帶亮點營造，由各縣市政府提案競爭。宜蘭於110年7月成功探得冬山河親水公園溫泉資源，在中央、地方政府、各級民代與民間組織共同協力下，去年元月爭取交通部把親水公園公告劃為宜蘭第4個溫泉區，同年7月交通部核定「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」。

其中子計畫「蘭陽溫泉浴計畫」即將動工，工程內容把親水公園原來的游泳池改造成溫泉泡湯設施，包含大眾泡湯池及個人湯屋，兩期工程經費1億4600萬元，預計116年2月完工，完成後可同時容納150至200位遊客泡湯、泡腳及煮蛋相關設施。

代理縣長林茂盛今進行「蘭陽溫泉浴」施工前視察，邀集民代、公所及民間協會組織參與，說明計畫內容，除了溫泉泡湯設施等相關硬體計畫，相關軟體規劃、行銷宣傳活動也同步進行，期待在地方組織及旅宿業等民間力量合作下，擴充遊憩能量，未來國內外遊客夏遊童玩節、秋冬享受溫泉泡湯，形塑冬山河優質旅遊廊帶。

「蘭陽溫泉浴」大眾泡湯區模擬圖。圖／縣政府提供
「蘭陽溫泉浴」大眾泡湯區模擬圖。圖／縣政府提供
代理縣長林茂盛進行「蘭陽溫泉浴」施工前視察，邀集民代、公所及民間協會組織參與並說明計畫內容，大眾泡湯池及個人湯屋兩期工程經費1億4600萬元，預計116年2月完工。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛進行「蘭陽溫泉浴」施工前視察，邀集民代、公所及民間協會組織參與並說明計畫內容，大眾泡湯池及個人湯屋兩期工程經費1億4600萬元，預計116年2月完工。圖／縣府提供
「蘭陽溫泉浴」大眾泡湯區模擬圖。圖／縣政府提供
「蘭陽溫泉浴」大眾泡湯區模擬圖。圖／縣政府提供
代理縣長林茂盛進行「蘭陽溫泉浴」施工前視察，邀集民代、公所及民間協會組織參與並說明計畫內容，大眾泡湯池及個人湯屋兩期工程經費1億4600萬元，預計116年2月完工。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛進行「蘭陽溫泉浴」施工前視察，邀集民代、公所及民間協會組織參與並說明計畫內容，大眾泡湯池及個人湯屋兩期工程經費1億4600萬元，預計116年2月完工。圖／縣府提供

溫泉 宜蘭 交通部

延伸閱讀

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

宜蘭童玩30圓滿閉幕！44天吸引逾47萬人次入園 期待邁向下個30年

相關新聞

旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

花蓮今年暑假住房率平日只有2成5、假日4成5，街道十分冷清，旅宿業者認為，縣內呈現旅遊「旺季不旺」情況，希望政府從交通、...

花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

花蓮縣政府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，可協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，但今年遭審計部點名，認...

親水公園泡溫泉！ 2.38億打造冬山河遊憩亮點「蘭陽溫泉浴」將開工

交通部推動地方觀光旅遊環境升級亮點計畫，宜蘭縣以「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」向交通部觀光署提案，在各...

網友敲碗「頭城煙火節」日期出爐 施放1680秒全國之最 開放索票

很多人期待的2025頭城煙火節敲定10月17日及18日兩天在頭城鎮大武路登場，鎮長蔡文益表示，分成4個主題施放，合計施放...

影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

傳承至今已171年的鷄籠中元祭昨晚正式展開，昨下午在開基老大公廟「開龕門」儀式後，晚間在海洋廣場開燈祈福，市長謝國樑、立...

審計報告引交鋒 童子瑋、謝國樑隔空過招

審計部在去年度總決算審核報告指市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於6成，顯示推動效能不足」。議長童子瑋批市府許多政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。