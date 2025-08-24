旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

花蓮今年暑假住房率平日只有2成5、假日4成5，街道十分冷清，旅宿業者認為，縣內呈現旅遊「旺季不旺」情況，希望政府從交通、活動、行銷與保障等4大面向，提升觀光市場競爭力。縣府回應，在大型活動接續登場後有拉抬住房率，會持續爭取振興觀光補助等。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，暑假平日平均住房率僅約2成5，假日（周六）4成5，雖然近兩周因縣府推出獎勵方案，整體住房率分別提升至平日3成5、假日5成5，但跟往年平日住房率達到7成、假日則有8成5相比仍偏低。

張琄菡表示，去年縣內觀光雖受強震影響，不過在政府相關補助帶動下，平日住房率也有3至4成，假日則是5成；今年旅遊產業冷清，認為原因出在出國盛行、缺乏暑假亮點活動、天候不穩定產生交通風險及補助效益有限。

張琄菡認為，中央與地方政府應積極協助花蓮旅遊市場回溫，同時提出多項建議，包括強化交通補助、 推動國際行銷吸引國外旅人、打造國際級活動品牌提升知名度、發展夜間活動帶動過夜經濟、串聯在地資源推出限定遊程、針對颱風期間建立安心旅遊保障等。

她強調，只有中央與地方攜手合作，才能逐步提升花蓮在暑期旅遊市場的競爭力，讓更多旅客願意選擇走進花蓮、停留花蓮。

縣府觀光處長余明勲表示，暑假剛開始縣內住宿率的確不太好，不過7月下旬開始到8月，在大型活動接續登場的情況有拉抬住房率，顯示舉辦活動能增加遊客踏入花蓮意願，這是後續會持續關注的重點，縣府與中央溝通、爭取的部分，都會盡量爭取。

