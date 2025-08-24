快訊

麵包店偶遇「華語R&B教父」？爆紅蛋糕曝光 神還原六四分斜瀏海

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮石梯漁港起重機曾因吊漁船會晃動，後來都不敢使用，縣府將請結構技師公會鑑定。記者王思慧／攝影
花蓮石梯漁港起重機曾因吊漁船會晃動，後來都不敢使用，縣府將請結構技師公會鑑定。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，可協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，但今年遭審計部點名，認為縣府近年未維護管理設備，且起重機多處生鏽損壞停用。縣府回應，已請技師鑑定結構安全，後續再向中央單位討論後續處理方式。

花蓮縣府2018年提報花東二期計畫，分別爭取中央1124萬及403萬元，在花蓮漁港跟石梯漁港新建固定式起重機等設施，解決漁民吊放漁船，每年預計可上架漁船約41艘。

不過，花蓮縣審計室查核發現，縣府在2座公共設施工程招標前，未妥善處理竣工後維護管理事務，且專業技術人力未到位，儘管有取得竣工檢查合格證，仍無法依計畫使用提供漁船上架服務。

審計室指出，2019年2座固定式起重機驗收完成後，卻未辦理財產登記及保固期間定期檢查，2021年勞動部職業安全衛生署指定代檢機構檢查，發現設備多處損壞鏽蝕，勒令停止使用，縣府僅函請廠商評估維修，無積極作為。

審計室認為，縣府沒有2座固定式起重機的修復計畫或後續處置措施，導致漁港漁業公共設施損壞，無法發揮應有效益等，已函請縣府查明妥適處理，也持續追蹤列管其後續辦理情形。

石梯漁港漁民私下表示，起重機蓋好後曾試吊漁船，但不知是起重機的鋼架太細還是有其他原因，整個起重機一直晃動，擔心若頻繁吊船可能會整個解體、垮掉，後來都不敢使用。

縣府農業處長陳淑雯表示，當初新建起重機廠商確實有依規定按圖施工，2座固定式起重機經多次地震結構可能受到影響，縣府已委請結構技師公會鑑定評估，報告出爐後待確認設施的保管年限，再請示中央相關單位如審計部、農業部等後續處理方式。

花蓮漁港起重機完工超過6年，卻沒有頻繁使用。記者王思慧／攝影
花蓮漁港起重機完工超過6年，卻沒有頻繁使用。記者王思慧／攝影

重機 漁民 花蓮縣政府

延伸閱讀

審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

沒了大罷免...花蓮公投極冷 投票率中午前還不到2成

影／花蓮新天堂樂園停車場驚傳爆炸聲 轎車燒成火球發現一焦屍

花蓮與日本新創社群簽MOU 邁向數位遊牧城市

相關新聞

旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

花蓮今年暑假住房率平日只有2成5、假日4成5，街道十分冷清，旅宿業者認為，縣內呈現旅遊「旺季不旺」情況，希望政府從交通、...

花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

花蓮縣政府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，可協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，但今年遭審計部點名，認...

親水公園泡溫泉！ 2.38億打造冬山河遊憩亮點「蘭陽溫泉浴」將開工

交通部推動地方觀光旅遊環境升級亮點計畫，宜蘭縣以「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」向交通部觀光署提案，在各...

網友敲碗「頭城煙火節」日期出爐 施放1680秒全國之最 開放索票

很多人期待的2025頭城煙火節敲定10月17日及18日兩天在頭城鎮大武路登場，鎮長蔡文益表示，分成4個主題施放，合計施放...

影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

傳承至今已171年的鷄籠中元祭昨晚正式展開，昨下午在開基老大公廟「開龕門」儀式後，晚間在海洋廣場開燈祈福，市長謝國樑、立...

審計報告引交鋒 童子瑋、謝國樑隔空過招

審計部在去年度總決算審核報告指市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於6成，顯示推動效能不足」。議長童子瑋批市府許多政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。