花蓮砸1500萬在漁港蓋「危險機器」？ 漁民嘆「不敢用」怕漁船垮掉

花蓮縣政府在花蓮及石梯漁港設置固定式起重機，可協助吊放漁船上岸修繕，爭取花東基金1527萬元補助，但今年遭審計部點名，認為縣府近年未維護管理設備，且起重機多處生鏽損壞停用。縣府回應，已請技師鑑定結構安全，後續再向中央單位討論後續處理方式。

花蓮縣府2018年提報花東二期計畫，分別爭取中央1124萬及403萬元，在花蓮漁港跟石梯漁港新建固定式起重機等設施，解決漁民吊放漁船，每年預計可上架漁船約41艘。

不過，花蓮縣審計室查核發現，縣府在2座公共設施工程招標前，未妥善處理竣工後維護管理事務，且專業技術人力未到位，儘管有取得竣工檢查合格證，仍無法依計畫使用提供漁船上架服務。

審計室指出，2019年2座固定式起重機驗收完成後，卻未辦理財產登記及保固期間定期檢查，2021年勞動部職業安全衛生署指定代檢機構檢查，發現設備多處損壞鏽蝕，勒令停止使用，縣府僅函請廠商評估維修，無積極作為。

審計室認為，縣府沒有2座固定式起重機的修復計畫或後續處置措施，導致漁港漁業公共設施損壞，無法發揮應有效益等，已函請縣府查明妥適處理，也持續追蹤列管其後續辦理情形。

石梯漁港漁民私下表示，起重機蓋好後曾試吊漁船，但不知是起重機的鋼架太細還是有其他原因，整個起重機一直晃動，擔心若頻繁吊船可能會整個解體、垮掉，後來都不敢使用。

縣府農業處長陳淑雯表示，當初新建起重機廠商確實有依規定按圖施工，2座固定式起重機經多次地震結構可能受到影響，縣府已委請結構技師公會鑑定評估，報告出爐後待確認設施的保管年限，再請示中央相關單位如審計部、農業部等後續處理方式。 花蓮漁港起重機完工超過6年，卻沒有頻繁使用。記者王思慧／攝影

